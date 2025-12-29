La Selección de España, sin lugar a dudas, es una de las dos o tres grandes favoritas para llevarse la Copa del Mundo que el año que viene, entre el 11 de junio (con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca) y el 19 de julio (con la Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey), se estará desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá.

Es que se trata, ni más ni menos, que del actual campeón de la Eurocopa y a su vez del finalista de las últimas dos ediciones de la Liga de las Naciones de la UEFA (en 2023 venció a Croacia y en 2025 cayó con Portugal, en ambas ocasiones con definición de lanzamientos desde el punto del penal), logros que alcanzó gracias a figuras como Unai Simón, Dani Carvajal, Rodri Hernández, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams y Lamine Yamal, entre otros.

No obstante, para Raúl González, la Selección de España no debe cargar en la joven figura del FC Barcelona la mayor responsabilidad para ir en busca de la segunda estrella (la primera fue bordada en Sudáfrica 2010): “Todos sabemos que va a ser un jugador importante, pero Lamine no va a ser el eje de la selección española”.

En ese mismo sentido, en la conversación que mantuvo con el Diario AS, la leyenda del Real Madrid argumentó: ”Hay gente con más experiencia que le tiene que ayudar para que él sea el protagonista en el terreno de juego y quitarle la presión de que vaya a ser él quien nos salve todos los partidos. Hay que darle su espacio. Tiene mucho talento y mucha juventud y lo ha demostrado en su club y con España”.

Sin embargo, para que no haya lugar a confusiones, dejó en claro que admira el juego de Lamine Yamal, aunque también es cierto que señaló que le falta madurar en algunos aspectos: ”Recuerdo que el primer partido que le vi en directo fue en el Bernabéu en el amistoso con Brasily la verdad es que fue de otro nivel. Pero hay un proceso de adaptación que está llevando a su manera. Creo que le quedan cosas por pulir. Es evidente que si da un buen rendimiento nos ayudará a estar más cerca de cumplir el sueño de conquistar nuestro segundo Mundial”.

El análisis de Raúl González sobre el presente del Real Madrid

Real Madrid se encuentra en un momento totalmente irregular. Si bien ganó el Clásico de España 2 a 1 al Barcelona, sufrió una goleada 5 a 2 con el Atlético de Madrid. Además, por un lado, está segundo en la tabla de posiciones de LaLiga y, por el otro, se coloca séptimo en la clasificación de la Champions League, por lo que de momento está avanzando directamente a los Octavos de Final.

Publicidad

Publicidad

ver también Desde Atlético de Madrid se refirieron a los rumores de Julián Alvarez con Barcelona: ”A las dos partes nos interesa”

ver también Globe Soccer: Karim Benzema y Roberto Firmino despuntan la polémica por el premio de Cristiano Ronaldo

Al respecto de este presente, Raúl González opinó: “Está en Champions en el Top 8 y es verdad que en la Liga ha perdido la ventaja que adquirió tras el Clásico. Pero esto se empieza a jugar de verdad a partir de abril y se concluye en mayo la batalla por los títulos. Hay que tener paciencia, tenemos un entrenador nuevo con ideas nuevas y una plantilla muy competitiva. Hay que esperar. Está fuerte el Barcelona y también el Atlético, que es el tapado, y que se ha metido ahí porque han fichado bien. Los dos nos van a exigir estar al máximo para poder luchar por la Liga y por el resto de los títulos nacionales. Pero tengo confianza en nuestro equipo. Todo irá bien y ojalá lleguen los títulos”.

En síntesis

Raúl González afirmó que Lamine Yamal no será el eje de la selección de España.

El partido inaugural del Mundial 2026 será entre México y Sudáfrica el 11 de junio.

La final de la Copa del Mundo se disputará en el MetLife Stadium el 19 de julio.