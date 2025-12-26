El mejor delantero de la historia para David Villa: “Me fijaba mucho en él”.

David Villa es sinónimo de elegancia, de campeón del mundo de la mano de la selección española e igualmente de uno de los mejores arietes que hayamos visto en el siglo XXI. Pese a haber coincidido en el césped con figuras como Lionel Andrés Messi o Cristiano Ronaldo, el ex Valencia, Atlético de Madrid o Barcelona jamás ha dudado sobre quién es el mejor centro delantero de todos los tiempos. Cruza el charco en sus palabras.

“Siempre me fijaba en todos los delanteros de aquella época. Siempre he dicho que Ronaldo Nazario ha sido el mejor delantero centro de toda la historia. Siempre me fijaba muchísimo en él. Todos los partidos donde yo le veía, me sirvieron para coger conceptos para el día de mañana”, reflexiones en 2023 de Villa en DAZN. Afirma que nadie la ha marcado como el exdelantero brasileño.

Unas declaraciones que por supuesto generó todo tipo de reacciones teniendo en cuenta cómo el español fue compañero de Messi en algunas de las mejores temporadas de Lionel Andrés en Barcelona. También fue rival de Cristiano Ronaldo en el inicio de una rivalidad que ha superado la barrera del tiempo. El Guaje no duda de que se trata de dos futbolistas históricos, pero ninguno cuenta con las cualidades a nivel de centro delantero que tenía O Fenómeno.

“Me quedo con Messi como el mejor de la historia, lo he dicho muchas veces. Aun así, me resulta agresivo y mal que porque alguien elija a Messi parece que está atacando a Cristiano, y no es así, cuando él es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte”, reflexiones de David Villa alrededor del debate que más se ha pronunciado en lo que vamos de siglo.

Tweet placeholder

No es ni mucho menos gratuito que Villa elija a Nazario como el mejor centro delantero de todos los tiempos. Durante su infancia coincidió en el tiempo con Ronaldo disputando encuentros de la mano de Barcelona antes de unirse al Inter de Milán y previo a su llegada al Real Madrid como Galáctico. Por entonces, el asturiano se encontraba en sus últimos pasos en cuanto a las categorías juveniles se refiere y antes de empezar una carrera donde ganó todo tipo de títulos. Tiene más Champions League ganadas que su ídolo dentro del área.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

El “9” definitivo: Para Villa, Ronaldo Nazário es el mejor delantero centro de toda la historia. El asturiano confesó que utilizaba los partidos de “O Fenômeno” para estudiar y absorber conceptos que luego aplicó en su propia carrera profesional.

Para Villa, es el mejor delantero centro de toda la historia. El asturiano confesó que utilizaba los partidos de “O Fenômeno” para estudiar y absorber conceptos que luego aplicó en su propia carrera profesional. Messi en la cima global: El exdelantero español reafirma que Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, aclarando que reconocer la grandeza del argentino no implica atacar a Cristiano Ronaldo , a quien también sitúa en el olimpo del deporte.

El exdelantero español reafirma que es el mejor futbolista de todos los tiempos, aclarando que reconocer la grandeza del argentino no implica atacar a , a quien también sitúa en el olimpo del deporte. Idolatría de infancia: Villa creció viendo el impacto de Ronaldo en equipos como el Barcelona y el Inter de Milán mientras él quemaba etapas en el fútbol juvenil; hoy, el “Guaje” presume de tener más Champions League (1) que su ídolo brasileño.

ver también El mejor defensor de la historia para Sergio Ramos: “Es un referente”