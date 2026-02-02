11 figuras internacionales que siguen sin equipo a 4 meses del Mundial 2026

Raheem Sterling pronto saldrá del grupo de las principales figuras que se encuentran sin equipo. Su marcha del Chelsea le permitirá decir presente en el segundo semestre de la temporada mientras otras 11 figuras todavía buscan destino. Algunos tienen solo 4 meses para prepararse de la mejor forma posible para el Mundial 2026.

Podemos hasta armar un once con los nombres disponibles. En el arco aparecen jugadores como Salvatore Sirigu. Un ex PSG que incluso llegó a pisar la selección de Italia antes de quedar libre con 39 años en sus piernas. Si planteamos una línea de cuatro defensores, vemos sin club y en contextos donde incluso podrían ir al Mundial, a nombres de la talla de Serge Aurier, Kurt Zouma, Sergio Ramos o Juan Bernat. Estos últimos, de los tiempos de Leo Messi en Francia, no tienen actividad en selección desde hace varios años.

James Rodríguez comandaría nuestra medular. El colombiano es la bandera de una nación donde ahora mismo hay temor sobre su futuro. Le ponemos en nuestro equipo con otros volantes como Jesse Lingard, ex Manchester United, Dele Alli o Aaron Ramsey. Todos han sido internacionales y a 2 de febrero, ni mucho menos tienen definido que hacer con una carrera que tiene su última opción de pisar el Mundial a la vuelta de la esquina.

Para la delantera contamos con Paco Alcacer y Divock Origi. Internacionales con Bélgica y España, disputaron grandes noches europeas con clubes como Barcelona o Liverpool antes de quedar como agentes libres. Recordemos que el mercado del viejo continente en cuanto a las grandes ligas se refiere, cerrará su ventana de incorporaciones en las próximas 24 horas. Si alguno de los clubes de dichas ligas quiere a estos nombres, tiene apenas una jornada más para concretar todo.

Sergio Ramos, otra figura mundial sin club a 2 de febrero:

Sirigu, Aurier-Zouma-Sergio Ramos-Bernat, Dele-Alli-James-Lingard-Ramsey, Paco Alcacer-Origi. Un 4-4-2 que en este momento no tiene coste en cuanto a transferencias se refiere y que a solo unos meses de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, no tiene club para defender a corto como mediano plazo. ¿Más nombres? Surgen otros como Rey Manaj, Alex Oxlade-Chamberlain, Giacomo Bonaventura, Jason Denayer, Daniel Amartey, Tiemoué Bakayoko, Odion Ighalo o Mattia De Sciglio.

James Rodríguez y un futuro sin garantías

Tras dejar León, el cafetero ya ha visto como se han caído opciones en la MLS, otras en la Liga MX e incluso la posibilidad de ir a Colombia de la mano de Millonarios. Seguirán surgiendo destinos mientras desde el cuerpo técnico de la Selección, Néstor Lorenzo, cruza los dedos de cara a saber donde seguirá su carrera el mejor de los activos de la Tricolor.

De momento y por estas horas, solo se habla del América de México como una posibilidad. Las Águilas contarían con dinero para afrontar esta operación gracias a la salidas de Fidalgo rumbo al Real Betis y el final del contrato de Allan Saint-Maximin tras polémicas relacionadas con ataques racistas en su contra, así como de su familia.

