Enojo de Rayados con Sergio Ramos tras el anuncio de su salida del club mexicano

“Al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, y obviamente sí, es mi último partido”. Así se mostró Sergio Ramos tras la eliminación de Monterrey a manos de Toluca por las semifinales de la Liga MX. El camero busca nuevos destinos mientras en Rayados hay enojo con las formas con las cuales el ex Real Madrid, PSG o Sevilla marcó el final de su paso por tierras aztecas.

José Antonio Noriega, presidente deportivo del Monterrey, fue la primera voz oficial del club de manifestarse alrededor de las declaraciones de Sergio Ramos después de la derrota por 3 a 2 frente a Toluca. Dejó en claro que ni mucho menos hubiera querido que le trama terminase de esta manera. Pero también que hubiera preferido tener la batuta a la hora de comunicar la decisión de ambas partes de no continuar juntos a partir del 1 de enero del año 2026.

“Las conversaciones estuvieron abiertas para que se quedara, pero siempre vimos una dificultad para que renovara. Nos sorprendió que Sergio lo hiciera saber después del partido, pero él está en su derecho, de todas maneras se iba a saber”, empezaban a llegar el balance sobre el paso de Sergio Ramos por tierras mexicanas. Se termina una era y veremos donde sigue.

Por Rayados ni mucho menos negaron que existieran conversaciones para intentar prolongar el vínculo contractual del futbolista español. Las diferencias alrededor del proyecto fueron claves para entender que finalmente Sergio Ramos no firmase un nuevo contrato con un equipo que en este momento todavía traga veneno tras la eliminación en las semifinales del campeonato mexicano. Noriega no duda: ”Conversamos con él desde tiempo atrás y vimos que no había posibilidad de que continuara, sabíamos que el final iba a ser este, aunque nos habría gustado darlo a conocer de otra manera”.

Ramos pretende seguir jugando tras dejar México: GETTY

Monterrey hubiera gustado que Ramos no manifestarse de manera unilateral la decisión de no continuar al frente del equipo. El ex defensor del Real Madrid o Paris Saint Germain se va de la entidad después de un total de 27 partidos y 7 goles. Por Europa es prácticamente un secreto a voces que el futbolista continuará su carrera y que ni mucho menos piensa en el retiro tras su primera experiencia lejos del viejo continente.

