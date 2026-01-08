Alerta en la Selección Colombia: el futuro de James Rodríguez a cinco meses del Mundial 2026

Tras 34 partidos, 5 goles y 9 asistencias se terminó el paso de James Rodríguez por León de la Liga MX. Desde entonces el colombiano no ha tenido más actividad salvo por un amistoso junto a la Selección del pasado 18 de noviembre. A poco más de 5 meses para la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, este es el panorama alrededor de su futuro.

A sus 34 años James Rodríguez de momento no tiene equipo. Ha sido carne de diferentes rumores que le han llevado a destinos como Brasil, la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica, a un fútbol colombiano que pisa de manera profesional desde 2007 e igualmente a destinos inesperados como el fútbol de Paraguay. Buena parte de los torneos con los cual se le ha relacionado pensando en el futuro todavía no arrancan. Volver a Europa parece absolutamente descartado. Ojo con Columbus Crew.

Sao Paulo, Orlando City, LA Galaxy, Toronto FC y New York City, Millonarios, Pumas de México, Flamengo y Libertad de Paraguay son solo algunos de los conjuntos con los cual se ha visto relacionado James Rodríguez desde su salida de León. Se hace vital conseguir un destino lo antes posible para intentar sumar la mayor cantidad de minutos antes de la llegada de su última participación en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Néstor Lorenzo quiere a todos los jugadores en óptimo estado tanto físico como mental a la espera de una edición donde los cafeteros tendrán con mucha presión encima.

Columbus Crew es el equipo con el que más se viene relacionando el futuro de James Rodríguez. Una entidad de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica con estadio propio y donde ya pasaron futbolistas cafeteros de la talla de Juan Camilo Cucho Hernández. Habrá que ver cómo terminan de definirse las plazas de Designated Player en el torneo para que el cafetero pudiese llegar a un equipo que no mucho tiempo atrás levantaba incluso el título del campeonato nacional. A menos de 6 meses de que entremos en la Copa Mundial de la FIFA el capitán de Colombia no tiene equipo. Hay prisas en el seno de la Selección.

James no tiene minutos desde el 18 de noviembre del 2025: GETTY

“Estos nueve meses que faltan para el Mundial podemos soñar con lograr muchas cosas grandes, eso sí, manteniendo siempre esta hambre de gloria que seguimos mostrando en cada juego”, supusieron algunas de las últimas declaraciones del zurdo nacido en Cúcuta. Recordemos que desde hace varios años que no repite equipo en cuanto a temporadas completas y consecutivas se refiere. Néstor Lorenzo cruza los dedos para que su máximo referente llegue de la mejor forma posible a un torneo donde muchos de los históricos de la selección dirán a Dios.

Publicidad

Publicidad

La advertencia de Néstor Lorenzo que salpica a James

“¿La lista del Mundial? El balance es positivo con todos, han cumplido. Todos tienen competencia. La competencia está abierta, nadie tiene el puesto asegurado. Continuamente estamos evaluando sus actuaciones en los clubes y eso nos da la sensación de traerlos a competir acá”, comentaba el entrenador de Colombia alrededor de los requisitos para que cualquier futbolista pueda meterse en la lista final. No tener minutos o continuidad en sus respectivos clubes puede pasar factura.

Para Lorenzo la Copa Mundial de selecciones de la FIFA ya se juega. Lo hace en el fútbol de clubes y con decenas de jugadores buscando el mejor estado de forma para llamar al radar del conjunto cafetero. James obligado más que nunca a empezar trabajos físicos como futbolísticos pensando en el verano: “No se puede preparar el Mundial en los últimos 15 días, se tienen que preparar desde ahora, estar en un nivel parejo. La Selección requiere un nivel medio-alto como base y de regularidad”.

Datos claves

James Rodríguez está sin equipo tras registrar 5 goles y 9 asistencias en León.

está sin equipo tras registrar en León. El mediocampista de 34 años es vinculado principalmente con el Columbus Crew de MLS.

es vinculado principalmente con el de MLS. La Selección Colombia disputará la Copa Mundial de la FIFA en menos de seis meses.

Publicidad

Publicidad

ver también Roberto Martínez, entrenador de Portugal, reveló la ventaja que comparten con Selección Colombia en el Mundial 2026: “Nos dejó muy satisfechos”