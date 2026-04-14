Flamengo pide ser reconocido como una Nación Cultural: “Tenemos la población 36 más grande del mundo”

Flamengo quiere ser reconocido como la primera Nación Símbolico-Cutural del planeta. El gigante del fútbol brasileño se compone por una masa social que supera los 45 millones de hinchas en todo su territorio. Ninguna entidad cuenta con fanáticos a nivel nacional. Piden ser reconocidos como territorio ‘independiente’. Se desplazaron incluso hasta la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para buscar un reconocimiento sin precedentes. Tienen más hinchas que los Real Madrid o Barcelona en sus propias fronteras.

El programa Football for the Goals es la hoja de ruta elegida por Flamengo. Hablamos de la iniciativa de las Naciones para que la comunidad futbolística mundial promueva los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la organización. Un lugar para aprovechar el gran alcance e influencia del fútbol, así como para demostrar el poder de las hinchadas y los sentimientos de esta a nivel global. El Mengao ha pedido en Nueva York horas atrás, ser reconocido como la primera Nación Símbolico-Cutural: “Tenemos la población 36 más grande del mundo”.

Zico fue quien llevó la batuta en las charlas. Hablamos del máximo ídolo del Flamengo y del encargado de llevar todos los documentos necesarios para conseguir un reconocimiento que va más allá del césped. Es el deseo de una hinchada que supera los 45 millones de aficionados y que se entiende como un fenómeno cultural más allá de la bandera de Brasil. Primer paso dado.

“Recibir este reconocimiento como ‘Campeón’ del Fútbol por los ODS es un gran honor. El fútbol siempre tuvo el poder de unir e inspirar a las personas. Si nosotros podemos usar esa fuerza para ayudar a construir un mundo más justo, con más oportunidades y respeto, ya valió la pena”, reflexiones del mítico volante que en los años 80 fuese considerado como Dios en Rio de Janeiro. Estuvo acompañado en las reuniones por otros miembros de la directiva del club.

Zico, presente en el acta donde Flamengo quiere ser una Nación Cultural: GETTY

Melissa Fleming, Subsecretaria General de las Naciones Unidas, no dudó en elogiar el impacto del club dentro y fuera del campo. Destaca sus trabajos sociales y el movimiento cultural que supone en el país: “Al traer uno de los clubes más influyentes del mundo a esta iniciativa global, estamos fortaleciendo un movimiento que conecta la pasión por el juego a la necesidad urgente de avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y construir un mundo más justo, inclusivo y sostenible para todos”.

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¿Qué significa ser una Nación Símbolico-Cutural?

Hablamos de un slogan donde Flamengo pretende premiar a sus hinchas. También ponerles por encima del resto de aficiones del mundo. Tener 45 millones de seguidores, entienden, les hace ser un país en pleno Brasil con su propia identidad, himno, costumbres y una población masiva que superaría a muchos países. Si reciben el OK, solo 35 naciones tendrían más población que el Mengao.

Flamengo considera a su hinchada un fenómeno cultural distinto al resto: GETTY

La petición nació en septiembre del año 2025. Flamengo pidió la recolecta de firmas a lo largo de todo el territorio nacional e incluso pidiendo ayuda a ciudadanos brasileños viviendo en el exterior que comparten la pasión por él Mengao. Primer paso dado en una sede de la ONU dónde inicios de la década de 1980, Zico fue el encargado de llevar el balón a buen puerto.

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