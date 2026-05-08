Los 7 juveniles que España le ha sacado a la Selección Colombia de cara al futuro

El caso Mosquera no es ni mucho menos el único que se encuentra en debate. 7 talentos colombianos en España de momento representaría a La Roja.

El no poder convencer a Cristhian Mosquera de jugar con Colombia generó diferentes críticas hacia la Federación. En tiempos donde muchos se preguntan por quiénes reemplazarán a varios miembros de la Selección Colombia después del Mundial 2026, repasamos el nombre de siete grandes promesas cafeteras que se encuentran ya mismo en la pirámide del fútbol español.

El defensor del Valencia ni mucho menos es el único caso de una realidad que afecta a todas las grandes potencias en el mundo de selecciones. En un contexto más globalizado que nunca, cualquier futbolista puede contar con diferentes pasaportes y la opción de elegir nación de cara a los torneos FIFA. Además de Cristhian Mosquera, destacan diferentes perfiles; por ejemplo, su hermano menor Yulían, quien también se desempeña como defensor central en el conjunto ché.

Nombres como Iker Quintero (Athletic Club) en el lateral izquierdo, Carles Pérez Lobo (Espanyol), Ronny García (Rayo Vallecano), Holmes Zamorano (Girona) o Gorka Abascal (Real Madrid) son algunos ejemplos de los talentos que Colombia tendrá que disputarse con España en los próximos años. Convencer a sus entornos y generar un sentido de pertenencia se hace vital para la FCF.

La mayoría de estos jóvenes nacieron en Europa. Sus padres emigraron al viejo continente buscando una mejor vida y son hijos de territorios en toda la península ibérica. Solamente Dylan Zárate, media punta que ya ha tenido procesos con selecciones juveniles, cuenta con un vínculo directo por nacimiento en territorio cafetero. Todos estos nombres ya forman parte de la estructura de la RFEF en categorías de formación.

Iker Quintero, una de las grandes joyas que se debaten Colombia y España: TW

Como decimos no es ni mucho menos un tema que afecta únicamente a Colombia. Argentina y Brasil tienen la misma batalla de cara a los próximos años con diferentes estrellas. Precedentes como el de Nico Paz o Mateo Santa María, ejemplos perfectos del otro gran partido que se juega en el mundo de selecciones de cara a los próximos años.

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