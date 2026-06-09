Teo Gutiérrez, figura del Junior, le envió un firme mensaje a Petro para la segunda vuelta presidencial

Descubre cuál fue el firme y sorpresivo mensaje que le envió Teófilo Gutiérrez, figura del Junior, a Gustavo Petro previo a la segunda vuelta.

Era una de las voces más buscadas después del bicampeonato del Junior de Barranquilla porque siempre da de qué hablar. Y, en esta ocasión, Teófilo Gutiérrez no fue la excepción y le envió un firme mensaje al presidente Gustavo Petro para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026 en Colombia.

“¿Cuánto va el Junior? ¿Cuánto va?”, preguntó Abelardo de la Espriella durante la entrevista que le dio a ‘Revista Semana’ el 2 de junio. Ese día, el equipo ‘Tiburón’ no solo le ganó 3-0 a Atlético Nacional en la final de ida de la Liga Colombiana I-2026, también empezaban a llegar las primeras pistas sobre de qué trataría el mensaje de Teo Gutiérrez a Petro.

Junior de Barranquilla perdió 1-0 el partido de vuelta ante Nacional, pero se quedó con el título de la Liga Colombiana I-2026 con un marcador global de 3-1. Llegó el momento de celebrar y Gutiérrez no solo dio de qué hablar con un mensaje para Alfredo Morelos y todos su rivales del fútbol colombiano, también tuvo palabras que le apuntaron a Gustavo Petro.

Teo Gutiérrez y un mensaje a Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial

Gustavo Petro y Teo Gutiérrez. (Foto: Getty y Vizzor Image)

Petro apoya el candidado Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial en Colombia, que será el sábado 21 de junio. Teófilo Gutiérrez no comparte el mismo pensamiento político, usó el lema del otro candidato presidencial Abelardo de la Espriella, y le envió un firme mensaje al presidente colombiano. “Y ahora ya sabe, firme por la patria malpa… ¡Firme por la patria!”, dijo Teo.

Ya usted lo dijo Don Teo, el 21 de junio FIRME POR LA PATRIA. 🫡 pic.twitter.com/LF3VYoXolJ — Jesus Salcedo (@JesusSalcedoCol) June 9, 2026

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Teófilo Gutiérrez se va a quedar sin equipo en el fútbol colombiano

A pesar de que registró siete goles, tres asistencias y 959 minutos en 27 partidos con Junior de Barranquilla durante el primer semestre del fútbol de Colombia en 2026, Teo Gutiérrez se va a quedar sin equipo porque termina contrato con el equipo ‘Tiburón’ el 30 de junio, y Fuad Char, máximo accionista del club, confirmó su salida.

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