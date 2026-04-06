Gonzalo Plata la pasaba muy mal en Flamengo hasta que fue convocado con la Selección de Ecuador. Su gran nivel con ‘La Tri’ de Beccacece ayudó a que el jugador ecuatoriano le dé totalmente la vuelta a la situación con su club y mejor su futuro cercano.

Tras los primeros “roces” con su entrenador y otros, Gonzalo Plata ahora volvió a sumar minutos con Flamengo e incluso dio una asistencia en la victoria del equipo en el Brasileirao. Esto hizo que su DT, Leo Jardim, le abra las puertas para que se quede:

“Al principio no estaba del todo integrado, fue a la selección nacional y jugó dos buenos partidos, y ahora se está integrando cada vez más. Es un jugador con el que cuento porque tiene calidad e intensidad. Es un jugador sumamente interesante, pero todo debe partir de una base sólida. Es un jugador que puede ser importante“, comentó el entrenador en rueda de prensa.

Ahora Gonzalo Plata ya cuenta para el entrenador y se espera que el jugador ecuatoriano, al menos este 2026, lo concluya jugando para Flamengo y luego se analicen otras opciones. Si llega con un buen Mundial en la espalda, ofertas no le faltarán.

Gonzalo Plata recuperó su “lugar” en Flamengo. (Foto. GettyImages)

El jugador ecuatoriano, en las próximas semanas, será convocado para jugar en el Mundial 2026. Puesto que, aunque en Flamengo la llegó a pasar mal, Beccacece siempre estuvo confiando en él, por lo cual, es uno de los fijos para jugar en el Mundial 2026.

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Los escándalos de Gonzalo Plata en Flamengo

Hace menos de dos semanas se revelaron varios escándalos de Gonzalo Plata en Flamengo. El tricolor quedó expuesto tras la salida de Filipe Luis. Entre los escándalos más nombrados están las fiestas del jugador e ingresar con personas externas a los entrenamientos del club.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?

Plata es un activo importante del club; el extremo tiene contrato hasta 2029 y es por eso que Flamengo tampoco se puede permitir una venta a la baja del ecuatoriano. Los próximos meses serán claves para determinar una cifra para una transferencia si llega una oferta.

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En síntesis:

Gonzalo Plata tiene un contrato vigente con el club Flamengo hasta el año 2029 .

tiene un contrato vigente con el club Flamengo hasta el año . El entrenador Leo Jardim confirmó que cuenta con el jugador por su calidad e intensidad.

confirmó que cuenta con el jugador por su calidad e intensidad. La Selección de Ecuador y Beccacece convocarán al extremo para jugar el Mundial 2026.