La camiseta de la Selección de Ecuador aparece entre las peores del Mundial 2026 para sorpresa de todos.

Un prestigioso medio como The Athletic se puso a calificar a las camisetas que usarán las selecciones en el Mundial 2026. A todos finalmente acabó sorprendiendo que Ecuador se ubicó entre las peores de toda la competencia, solo superada por 3 selecciones.

Para este top, The Athletic evaluó diferentes aspectos como estética, y también innovaciones en los diseños. Ecuador volvió a caer en este ranking y aparece en el puesto 45 de 48. ‘La Tri’ nuevamente volvió con el color amarillo tradicional y con vivos azules, pero no alcanzó.

La camiseta de Ecuador entre las más feas del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Ecuador lanzó 3 camisetas para esta Copa del Mundo, pero en este top solo se toma en cuenta a la camiseta titular. ‘La Tri’ solo fue superada por República Checa, Canadá y Croacia, siendo estas las 3 camisetas menos bonitas de la Copa del Mundo.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Ecuador para el Mundial 2026?

El precio oficial de la camiseta de Ecuador es de 85 dólares en su versión de manga larga y 80 dólares en manga corta.

El top de las camisetas del Mundial 2026

Según The Athletic así queda el top de las camisetas del Mundial 2026:

Ghana Brasil Inglaterra Alemania Marruecos Arabia Saudita España Australia Bélgica Cabo Verde Colombia Escocia Argentina Costa de Marfil Francia Japón México Panamá Sudáfrica Suecia Portugal Paraguay República Democrática del Congo Túnez Irak Estados Unidos Noruega Jordania Irán Curazao Bosnia y Herzegovina Senegal Austria Uzbekistán Uruguay Turquía Suiza Corea del Sur Catar Nueva Zelanda Argelia Países Bajos Haití Egipto Ecuador República Checa Canadá Croacia

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