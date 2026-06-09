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Ponen a la camiseta de la Selección de Ecuador como una de las “más feas” del Mundial 2026

La camiseta de la Selección de Ecuador aparece entre las peores del Mundial 2026 para sorpresa de todos.

La Selección de Ecuador con una de las camisetas más feas del Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVLa Selección de Ecuador con una de las camisetas más feas del Mundial 2026

Un prestigioso medio como The Athletic se puso a calificar a las camisetas que usarán las selecciones en el Mundial 2026. A todos finalmente acabó sorprendiendo que Ecuador se ubicó entre las peores de toda la competencia, solo superada por 3 selecciones.

Para este top, The Athletic evaluó diferentes aspectos como estética, y también innovaciones en los diseños. Ecuador volvió a caer en este ranking y aparece en el puesto 45 de 48. ‘La Tri’ nuevamente volvió con el color amarillo tradicional y con vivos azules, pero no alcanzó.

La camiseta de Ecuador entre las más feas del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

La camiseta de Ecuador entre las más feas del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Ecuador lanzó 3 camisetas para esta Copa del Mundo, pero en este top solo se toma en cuenta a la camiseta titular. ‘La Tri’ solo fue superada por República Checa, Canadá y Croacia, siendo estas las 3 camisetas menos bonitas de la Copa del Mundo.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Ecuador para el Mundial 2026?

El precio oficial de la camiseta de Ecuador es de 85 dólares en su versión de manga larga y 80 dólares en manga corta.

El top de las camisetas del Mundial 2026

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Según The Athletic así queda el top de las camisetas del Mundial 2026:

  1. Ghana
  2. Brasil
  3. Inglaterra
  4. Alemania
  5. Marruecos
  6. Arabia Saudita
  7. España
  8. Australia
  9. Bélgica
  10. Cabo Verde
  11. Colombia
  12. Escocia
  13. Argentina
  14. Costa de Marfil
  15. Francia
  16. Japón
  17. México
  18. Panamá
  19. Sudáfrica
  20. Suecia
  21. Portugal
  22. Paraguay
  23. República Democrática del Congo
  24. Túnez
  25. Irak
  26. Estados Unidos
  27. Noruega
  28. Jordania
  29. Irán
  30. Curazao
  31. Bosnia y Herzegovina
  32. Senegal
  33. Austria
  34. Uzbekistán
  35. Uruguay
  36. Turquía
  37. Suiza
  38. Corea del Sur
  39. Catar
  40. Nueva Zelanda
  41. Argelia
  42. Países Bajos
  43. Haití
  44. Egipto
  45. Ecuador
  46. República Checa
  47. Canadá
  48. Croacia

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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