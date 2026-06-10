Todo Ecuador impactado: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pone a ‘La Tri’ como un candidato a ganar el Mundial

Gianni Infantino sorprendió a todo Ecuador cuando le preguntaron por sus candidatos a pelear el Mundial 2026.

Una nueva voz suma a la Selección de Ecuador como uno de los candidatos a pelear el Mundial 2026. ‘La Tri’ llega a esta Copa del Mundo con la mejor generación de toda su historia y ahora hasta el presidente de la FIFA lo pone como un fuerte rival.

En la rueda de prensa previo al comienzo del Mundial 2026, Infantino fue consultado por los grandes candidatos a pelear el torneo. El máximo de la FIFA no se quiso comprometer y tiró varios nombres de selecciones, entre ellas la de Ecuador:

“España, Francia, Inglaterra, Alemania, Ecuador, Colombia, Argentina, Marruecos, Senegal, Noruega, Japón, son muy buenos equipos. Será muy difícil vaticinar quién puede ganar”, comentó el presidente de la FIFA dando varios candidatos en este Mundial.

El momento de la Selección de Ecuador es soñado, con la mejor generación de jugadores de su historia, también llega con un récord invicto de 19 partidos bajo el mando de Beccacece y siendo una de las mejores defensas de todo el torneo.

Infantino dio varios candidatos a pelear el Mundial. (Foto: GettyImages)

Ecuador deberá confirmar los pensamientos de los protagonistas cuando salga a la cancha a jugar contra la Selección de Costa de Marfil y debute en esta Copa del Mundo. Es la primera vez que llega con una gran “presión” a jugar un Mundial, el quinto de su historia.

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Los números de Ecuador con Sebastián Beccacece

Con Beccacece como DT, la Selección de Ecuador ha jugado un total de 20 partidos entre todas las competencias, sumando 8 victorias, 11 empates y tan solo 1 derrota. Además, al equipo tricolor solo le han metido 7 goles en todo el ciclo de Beccacece.

El calendario de Ecuador

Así está el calendario oficial de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Ecuador puede ser un candidato a pelear el Mundial 2026? ¿Ecuador puede ser un candidato a pelear el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , incluyó a la Selección de Ecuador dentro de la lista de combinados fuertes y con capacidad para pelear en el Mundial 2026.

, incluyó a la dentro de la lista de combinados fuertes y con capacidad para pelear en el Mundial 2026. Bajo la dirección técnica de Sebastián Beccacece, ‘La Tri’ registra un historial de 20 partidos disputados , con 8 victorias, 11 empates y una sola derrota.

, con 8 victorias, 11 empates y una sola derrota. El combinado nacional mantiene un sólido registro defensivo al haber recibido únicamente 7 goles en todo el ciclo del entrenador argentino.