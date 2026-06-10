Ni Liverpool ni Chelsea: Después del Mundial 2026 el grande de Inglaterra que ya tendría contratado a Joel Ordóñez

El central ecuatoriano no iría ni a Liverpool ni a Chelsea, y su futuro estaría en otro grande de Inglaterra.

Joel Ordóñez es uno de los jugadores que promete cambiar de equipo después del Mundial 2026. El central ecuatoriano es la joya que buscan grandes clubes en Europa como Juventus, Inter, Liverpool, Chelsea y otros. Pero ahora revelan que ya tendría un acuerdo con otro equipo.

El central ecuatoriano ya tendría un acuerdo con el Tottenham, de acuerdo a la información que se revela en Ecuador en JC Sports. El equipo del Norte de Londres tuvo una temporada para el olvido en este 2026 y por eso quiere fichar a varios jugadores para cambiar la mano.

Asimismo, el central está llamado a reforzar una defensa que sufrirá varios cambios para el siguiente año, pero sobre todo el adiós del ‘Cuti’ Romero. Además, el club quiere variantes después de tener una temporada con varios jugadores lesionados.

Ya los ‘Spurs’ se hicieron con los derechos de Marcos Senesi, que fue uno de los mejores jugadores en la Premier League con Bournemouth. El argentino se muda a uno de los más grandes de Inglaterra para este nuevo reto en su carrera y posiblemente tenga a Joel como compañero.

Joel Ordóñez podría cambiar de club. (Foto: GettyImages)

Ahora el Mundial 2026 podría ser una nueva prueba para que Joel Ordóñez demuestre que está listo para dar el gran salto en su carrera y llegar a la Premier League. En caso de que se caiga el posible acuerdo con Tottenham, el ecuatoriano podría mudarse a otro club.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

En esta temporada, el central ecuatoriano tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. Es uno de los defensas más caros de Ecuador, solo por debajo de jugadores como Piero Hincapié y William Pacho. Por lo cual, se espera una gran oferta por él.

Todos los equipos interesados en Joel Ordóñez

Ahora mismo en el central ecuatoriano están interesados equipos como Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, PSG, Inter, Juventus y otros grandes de Europa. El mundial podría marcar a donde va su carrera y los millones que pongan por él.

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En síntesis:

Joel Ordóñez tendría un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Tottenham de Inglaterra.

tendría un principio de acuerdo para convertirse en nuevo jugador del de Inglaterra. El zaguero de la Selección de Ecuador posee un valor de mercado estimado en 33 millones de euros .

. Grandes clubes de Europa como el FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, PSG, Inter y Juventus también siguen de cerca sus pasos.