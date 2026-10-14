Luis Suárez ya es el máximo goleador del Sporting Lisboa en la Champions League

El cafetero sigue marcando goles para los Leones. Luis Suárez fue elogiado por su DT tras convertirse en el rey del gol en Champions para Sporting.

Lens sufrió anoche al colombiano Luis Javier Suárez. El delantero marcó en la victoria del Sporting de Lisboa como visitante en Francia e hizo historia de la mano de los leones de la capital portuguesa. Se convirtió en el máximo anotador del club por la UEFA Champions League tras un inicio de temporada con críticas por su posible salida del equipo.

Tras igualar a lo largo del minuto 22, Luis Suárez anotó el que de momento es su gol número 9 de la temporada en solo 10 partidos disputados con la camiseta del Sporting de Lisboa. Había revuelo en Portugal por su posible salida del equipo en verano e igualmente por su momento de forma después de haber disputado 3 partidos amistosos con la selección Colombia en la última Fecha FIFA. El 9 de Néstor Lorenzo sigue respondiendo. Ya son 7 goles en esta competición con el equipo luso.

Rui Borges, entrenador del Sporting, llenó de elogios al colombiano tras una noche que le da un triunfo absolutamente vital a los leones. Recordemos que estos a lo largo de la primera jornada de la Champions League ya habían derrotado a Galatasaray por 3 a 1 en su casa. Comenzar con 6 puntos sobre 6 pone su clasificación a la siguiente fase del torneo más que cerca. Los elogios a Luis Suárez ya son habituales en el equipo verde de Lisboa.

“Siempre he dicho que Suárez es Suárez. Se arma mucho revuelo. Es natural que, en una etapa inicial, el mercado afecte a los jugadores. Es natural que se hable, que haya interés, pero, ante todo, Suárez siempre ha mostrado mucho respeto hacia el entrenador. A veces se trata de saber entenderlos, de atraerlos hacia nosotros. Y ahí está: el mismo Luis, competitivo, dándolo todo por sus compañeros y haciendo lo que mejor sabe hacer: marcar goles”, dijo el DT Rui Borges a las TVs con derechos en Francia.

Los 7 goles de Luis Javier Suárez le convierten en el máximo anotador en la historia del Sporting de Lisboa desde la refundación de la Champions. No es el primer colombiano que consigue este tipo de hitos en el Viejo Continente y si bien todavía se encuentra lejos de los máximos anotadores cafeteros de todos los torneos UEFA, es el segundo que se consagra como máximo anotador de un solo club en este tipo de estadísticas.

Luis Suárez ya suma 9 goles esta campaña con Sporting: GETTY

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El primero en conseguirlo no fue Falcao ni Jackson Martínez. Carlos Bacca en Sevilla se convirtió en su día en el máximo anotador del equipo hispalense por la UEFA Europa League gracias a sus 11 goles anotados entre 2013 y 2015. Luis Suárez toma el relevo en un Viejo Continente donde las prestaciones del colombiano en cuanto a rendimientos individuales se refiere son más que positivas.

Luis Suárez, una máquina de gol en Portugal

Los rumores alrededor de una posible salida rumbo al Barcelona en verano no son gratuitos. Desde su llegada al Sporting de Lisboa, Luis Suárez ha respondido con goles en prácticamente cada jornada. Desde su fichaje por el equipo la temporada pasada, ha sumado en un total de 63 partidos oficiales un total de 47 goles entre todas las competencias. A todo esto se le suman 9 asistencias que le ponen a casi un gol generado por partido con la camiseta de los leones.

Recordemos que el futbolista tiene una cláusula de 80 millones de euros a sus 28 años. Se espera que más pronto que tarde la Premier League vuelva a intentar su fichaje. A la espera de lo que ocurra, el cafetero sigue marcando su nombre en la historia grande de un Sporting de Lisboa que tendrá como próximo compromiso en la UEFA Champions League el partido frente al LASK el próximo 21 de octubre como local.

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