Los jugadores que Néstor Lorenzo descartó para la convocatoria de Colombia

Néstor Lorenzo dejó fuera a varios jugadores pedidos por los hinchas en esta convocatoria de la Selección Colombia.

La nueva convocatoria de la Selección Colombia confirma que Néstor Lorenzo continúa avanzando en la renovación del equipo. Para los amistosos contra Chile, el entrenador dejó fuera a varios futbolistas de la lista anterior, algunos de ellos pedidos por los hinchas.

En total, diez jugadores quedaron fuera de la convocatoria de Colombia respecto a la triple jornada de septiembre y octubre. Entre las ausencias más llamativas aparecen Álvaro Montero, Carlos Andrés Gómez, Kevin Castaño, Kevin Mier, Kevin Viveros y Royer Caicedo, además de Jhon Jáder Durán.

El caso de Durán vuelve a generar interrogantes, pues el delantero continúa marginado de los planes de Lorenzo pese a su rendimiento en Benfica. Por su parte, Montero, Gómez, Castaño, Mier, Viveros y Caicedo parecen responder a una rotación natural, por lo que su vuelta se dará seguramente.

Las ausencias de Richard Ríos y Luis Díaz, en cambio, tienen una explicación médica, ya que ambos futbolistas tienen lesiones musculares. Sebastián Villa es otro de los polémicos ausentes tras ser figura del Boca Juniors que puede ser campeón nacional, Sudamericana y Copa Argentina.

Por ahora, estas decisiones no representan necesariamente una salida definitiva de los jugadores del proceso de la Selección Colombia. Lorenzo aprovechará los amistosos ante Chile, el 13 de noviembre en Cali y el 17 en Santiago.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El primer amistoso entre Colombia y Chile se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, el 13 de noviembre, desde las 7:00 p. m. El segundo encuentro será en Santiago, el 17 de noviembre, con inicio programado para las 6:00 p. m., hora colombiana.

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Sebastián Villa – Boca Juniors. Foto: Getty.

Los convocados de Colombia para la fecha FIFA de noviembre

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)

Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)

Daniel Arcila – Club León (MEX)

Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)

Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jhon Arias – Palmeiras (BRA)

Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)

Juan Cabal – Juventus FC (ITA)

Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)

Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)

Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)

Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)

Óscar Perea – Club América (MEX)

Camilo Mena– Korona Kielce (POL)

Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)

Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

En resumen

Barrida de diez nombres habituales: Para la doble fecha de amistosos de noviembre ante Chile (en Cali y Santiago), Néstor Lorenzo prescindió de diez futbolistas respecto a las jornadas anteriores, destacando la marginación táctica de figuras como Kevin Mier, Álvaro Montero, Kevin Castaño, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros.

Para la doble fecha de amistosos de noviembre ante Chile (en Cali y Santiago), Néstor Lorenzo prescindió de diez futbolistas respecto a las jornadas anteriores, destacando la marginación táctica de figuras como Kevin Mier, Álvaro Montero, Kevin Castaño, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros. El enigma Jhon Durán y el caso Villa: La ausencia más llamativa vuelve a ser la de Jhon Jáder Durán, quien sigue totalmente borrado de los planes del DT argentino pese a su brillante momento goleador en el Benfica. A esta lista se suma la polémica baja de Sebastián Villa, quien no fue llamado pese a ser la gran figura de Boca Juniors en la pelea por el triplete (Liga, Copa Argentina y Sudamericana).

La ausencia más llamativa vuelve a ser la de Jhon Jáder Durán, quien sigue totalmente borrado de los planes del DT argentino pese a su brillante momento goleador en el Benfica. A esta lista se suma la polémica baja de Sebastián Villa, quien no fue llamado pese a ser la gran figura de Boca Juniors en la pelea por el triplete (Liga, Copa Argentina y Sudamericana). Bajas obligadas por lesión: En contraste con las decisiones tácticas, la exclusión de referentes indispensables de la titular como Luis Díaz y Richard Ríos responde estrictamente a temas médicos, debido a que ambos sufrieron sendas lesiones musculares en sus clubes.