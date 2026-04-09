Escándalo en la Liga Pro Saudí: ¿fraude a favor del Al Nassr de Cristiano Ronaldo?

Entre los clubes de la primera división de Arabia Saudí empieza a circular una versión que pone contra la pared al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Al parecer, el resto de los equipos están notando fallos arbitrales que aparentan querer ayudar al astro portugués a conseguir su primer título oficial en Medio Oriente (un tema pendiente desde su arribo en enero del 2023).

Si bien desde siempre llamó la atención la cantidad de fallos a favor del ex Real Madrid, la polémica se disparó después del penal que el juez Abdullah Al-Shehri señaló en benefició de CR7 vs. Al Najma el viernes pasado. Iban 2 a 2, cuando un lanzamiento de tiro libre que pegó en la barrera fue sancionado como pena máxima.

A este episodio se le sumó una serie de situaciones en detrimento del Al Ahli, que al igualar 1 a 1 con el Al Feiha quedó a 4 unidades del Al Nassr en la tabla de posiciones de la Liga Pro Saudí. Frente a este accionar, el club en cuestión emitió un comunicado con el que hizo una denuncia contundente.

”Al Ahli Club expresa su profunda insatisfacción con los errores arbitrales que afectaron el partido de hoy del primer equipo de fútbol contra Al Fayha, en la jornada 29 de la Saudi Roshn League. Las decisiones del árbitro tuvieron un impacto directo en el desarrollo del juego y en su resultado final, lo que a su vez afectó la posición del equipo en la lucha por el título”, apuntó el club de Yeda en sus cuentas de redes sociales.

Además, amplió: ”Tales errores plantean preocupaciones legítimas con respecto al proceso de selección de árbitros y los criterios aplicados, particularmente dado el alto nivel técnico y competitivo de la Saudi Roshn League. El equipo ha enfrentado decisiones arbitrales injustas, una situación inaceptable que no sirve al desarrollo de la competición ni defiende el principio de equidad competitiva, el cual debe ser la base de cualquier torneo exitoso”.

En ese mismo sentido, incita a las autoridades a que les entreguen las grabaciones de las conversaciones del VAR: ”Al-Ahli Club solicita acceso a las grabaciones y comunicaciones entre los árbitros y el árbitro asistente de video (VAR), así como a sus interacciones con los jugadores del equipo durante el partido. También solicita explicaciones claras para todos los incidentes arbitrales donde las decisiones no se tomaron correctamente”.

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Al Nassr, líder de la tabla de posiciones de la Liga Pro a 8 fechas del final

El Al Nassr sacó dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal, su escolta en la tabla de posiciones de la Liga Pro Saudí, luego de vencer 5 a 2 al Al Najma el 3 de abril. Ahora intentará sostener o ampliar esa distancia con su compromiso con el Al Okhdood este sábado en el Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium.

Por otra parte, el domingo 19 de abril se medirá al Al Wasl en los Cuartos de Final de la Copa AFC, la otra competencia con la que Cristiano Ronaldo buscará romper la racha sin títulos en Asia.