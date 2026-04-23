El Al-Nassr venció 5-1 al Al-Ahli en las semifinales de la Champions de Asia 2. La Conferencia Oeste fue ganada por Cristiano Ronaldo y sus compañeros para quedar a solamente 90 minutos de su primer gran título en Arabia Saudita. Recordemos que la FIFA no le cuenta como oficial la conquista de la Copa de Campeones Árabe del año 2023. Así reaccionó el goleador en sus redes sociales.

“Orgulloso del equipo. ¡La final está esperando!”, fueron las palabras del delantero portugués después de una victoria contundente y con tres goles de Kingsley Coman. El francés fue la gran figura del encuentro, pero se fue lesionado. Se cruzan los dedos para que pueda estar presente en la definición de la Champions de Asia 2, donde Cristiano Ronaldo podría ganar su primer gran título en Oriente Medio.

Hay que remontarse hasta el pasado 2021 para encontrar la última conquista de Cristiano Ronaldo a nivel colectivo en clubes. La Copa Italia de dicho año con la Juventus de Turín es, hasta la fecha, su última corona en grupo. En Arabia Saudita la historia no ha sido sencilla, pero podría consumarse en las próximas semanas una campaña de doblete, ya que el Al-Nassr también es puntero en la Saudi Pro League.

Se enfrentará al Gamba Osaka el próximo 16 de mayo. Es lo que le queda a Cristiano Ronaldo para cortar una sequía de títulos que no ha podido ser revertida pese a la inversión en fichajes. El portugués se quedó sin marcar anoche y todavía espera llegar a los 970 tantos oficiales. En caso de vencer al equipo japonés, también cortaría una racha en torneos internacionales que data de la Champions League europea de 2018.

Aquella final frente a Liverpool en Kiev es el último precedente que se tiene en cuanto a sus conquistas internacionales. En este momento solamente 90 minutos y el Gamba Osaka le separan de volver a reinar a nivel continental. A sus 41 años y buscando el gol 1000, CR7 puede llegar como bicampeón al Mundial.

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¿Ganó CR7 título ayer?

Las redes estallaron al ver los grafismos del torneo hablando del Al-Nassr como campeón de la Conferencia Oeste. Las comparaciones con lo ocurrido con Lionel Messi y el Inter de Miami en la Conferencia Este generaron especulaciones que no se traducen aún en títulos oficiales. A diferencia de lo que ocurre en la MLS, Cristiano Ronaldo tendrá que ganar la gran final para levantar el trofeo.

Antes de la final frente al Gamba Osaka, el Al-Nassr todavía tendrá cuatro partidos de la Saudi Pro League. A falta de cinco fechas, su equipo comanda la clasificación con una ventaja de ocho unidades sobre el Al-Hilal. El conjunto que fichase a Neymar en su día tiene un partido menos, por lo que no existe margen de error para el portugués en lo que puede ser su mejor temporada desde 2017.

Datos claves

Cristiano Ronaldo clasificó a la final de la Champions de Asia 2 tras vencer 5-1.

clasificó a la final de la tras vencer 5-1. El Al-Nassr enfrentará al club japonés Gamba Osaka el próximo 16 de mayo por el título.

enfrentará al club japonés el próximo por el título. Cristiano Ronaldo lidera la liga árabe con 8 puntos de ventaja sobre el Al-Hilal.