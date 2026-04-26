Joel Ordóñez tiene nuevo club y se va a un gigante de Europa

Joel Ordóñez viene siendo seguido por los gigantes de Europa desde el mercado de fichajes pasado y ahora tras semanas de rumores, confirman que el defensor ecuatoriano tiene nuevo club.

ESPN confirmó que Joel Ordóñez es nuevo jugador de la Juventus para después del Mundial. La transmisión reveló que el acuerdo está cerrado y el defensor de la Selección de Ecuador irá al Calcio luego del torneo de la Tri.

El acuerdo habría sido cerrado por 40 millones de euros, es decir diez veces lo que el Club Brujas pagó a Independiente del Valle en su momento. Joel Ordóñez pasará a ganar cerca de 3 millones de euros al año.

Ordóñez se convierte así en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del gigante de Italia. Liverpool, PSG y Manchester United también habían sondeado al defensor.

Joel Ordóñez se irá del Club Brujas tras tres temporadas en Bélgica, ahí ganó el triplete doméstico. Ganó la Liga en el 2024 y la Copa y Supercopa local en el 2025.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Según la información de Transfermarkt, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. El central tiene contrato hasta 2029 y Brujas pondría varias trabas para hacer realidad su salida para fichar por un grande.

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Joel Ordóñez – Selección Ecuador. Foto: Getty.

En resumen