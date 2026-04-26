La jugada ‘maradoniana’ de James Rodríguez ante Los Angeles FC que la da la vuelta al mundo

Y un día, James Rodríguez volvío a ser titular contra un equipo de primera división. El ’10’ colombiano debutó como inicialista en la MLS y dejó una jugada ‘maradoniana’ con Minnesota United FC que le dio la vuelta al mundo. ¡Y no es por exagerar!

La sorpresa llegó cuando el entrenador Cameron Knowles decidió que James fuera titular después de dos partidos en los que solo le había dado cuatro minutos. Empezó el partido ante Los Angeles FC (LAFC) por la décima fecha y el jugador colombiano terminó como el futbolistia mejor calificado de su equipo.

James Rodríguez jugó 63 minutos en la derrota de Minnesota United 0-1 ante LAFC y no solo registró dos tiros a puerta, una ocasión clara creada, cinco pases clave y dos de dos regates completados, también hizo una jugada al mejor estilo de Diego Maradona que dio de qué hablar.

Video: La jugada ‘maradoniana’ de James Rodríguez ante LAFC

Denis Bouanga y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

Cuando Maradona estaba en problemas, siempre sacaba una genialidad para humillar al rival y salirse con las suyas, así pasó con James al minuto 57 del partido Minnesota United vs. Los Angeles FC. El ’10’ colombiano tenía encima la marca de un jugador de LAFC y decidió tirarle un tunel para seguir con la posesión. Además, le filtró un pase a Kelvin Yeboah e hizo una jugada ‘maradoniana’ que le dio la vuelta al mundo. ¡Video!

James Rodriguez is still must-see TV.



In his first MLS start for Minnesota United, the Colombian was a constant source of danger in both open play and on set pieces 🇨🇴



Such a fun watch. pic.twitter.com/MZNIWqecyQ — Joseph Lowery (@joeclowery) April 25, 2026

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La calificación que le dieron los expertos a James en su primer partido como titular en la MLS

James Rodríguez no solo fue elegido como el jugador del paritdo en las redes sociales de Minnesota United FC, también recibió 7.8 puntos de calificación, según el portal experto ‘Sofa Score’, por lo hecho en la fecha 10 de la MLS 2026. El próximo partido en el que podrá sumar minutos es ante San Jose Earthquakes el martes 28 de abril a las 9:00 P.M. (hora colombiana) por los octavos de final de la US Open Cup.

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