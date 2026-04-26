Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras el empate de Barcelona

Los partidos del domingo de la fecha 11 de la LigaPro se cerraron con el empate entre Barcelona SC y Orense. El 1-1 en Machala poco le sirve a ambos y a sus puestos en la tabla de posiciones.

U. Católica aún tiene pendiente su partido ante el Manta FC, con esto Independiente del Valle sigue líder con 25 puntos. En tercer lugar se quedó Barcelona SC con 19 puntos.

Con algo de sorpresa tras un mal arranque, Guayaquil City FC está cuarto en la tabla de posiciones con 18 unidades. Liga de Quito volvió a perder, esta vez contra Emelec y ambos están en la 8va y 10ma casilla con 14 puntos.

En la parte baja, Manta sigue en el fondo con 4 puntos, mientras que Leones del Norte, Técnico Universitario, Delfín SC y Orense completan la temporal liguilla de descenso.

Liga Pro tabla temporal fecha 11.

Así se jugará la fecha 12 de la LigaPro

La fecha 12 de la LigaPro se jugará de la siguiente manera: