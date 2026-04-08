La situación lo amerita. La debacle de la Selección de Italia al hilvanar su tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo precisa de la colaboración de todos los implicados al Calcio. Y así parece haberlo entendido el Napoli, que ya habría recibido comunicaciones por parte de las autoridades de la FIGC para que dejen salir a Antonio Conte.

Conforme a La Gazzetta dello Sport, el actual entrenador campeón del scudetto es el perfil que más le convence al organismo italiano para iniciar la reconstrucción de la Azzurra, ya de cara a lo que será un proceso que tendrá como objetivo más cercano a la Liga de las Naciones de la UEFA (comenzará en septiembre), pero que sin dudas se enfocará en cortar la mala racha con la clasificación al Mundial 2030.

“Si Antonio me lo pidiera, creo que le diría sí”, comentó Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, en medio de la salida de Gennaro Gattuso horas después de lo que fue la derrota en el Repechaje de la UEFA con Bosnia y Herzegovina, por lo que no habría reparos legales a pesar de haber un contrato firmado hasta mediados del 2027.

Siempre con base en la información del medio citado, lo único que tendrían que acordar entre el club y la federación italiana es el momento para la transición, puesto que el Napoli precisaría que Conte dirija hasta el fin de la temporada en la que está peleando con el Inter de Milán el título de la liga (se ubica segundo a 7 puntos de distancia).

En línea con esta situación, la institución del sur de Italia ya tiene apuntado a un reemplazante. Se trata de Thiago Motta, quien dejó una buena impresión con su estilo en la conducción del Bologna, pero que quedó libre luego de su paso por la Juventus en la temporada 2024/2025. Asimismo, Fabio Grosso y Vincenzo Italiano son otros perfiles anotados.

Las metas de la Selección de Italia para su resurgimiento

La Selección de Italia necesita resultados inmediatos. Es por eso que en el país ya se habla de que deben encontrar a un entrenador cuanto antes para que trabaje con la mente puesta en la Nations League, en la que compartirán el grupo con Bélgica, Turquía y Francia. Además, el foco también está puesta en la Euro 2028, certamen que le daría un envión importante para encarar las Eliminatorias de la Copa del Mundo con mayor confianza.