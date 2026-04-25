CONMEBOL sanciona Barcelona SC y César Farías para la Copa Libertadores

Barcelona SC recibió una de las peores noticias para su partido contra Universidad Católica en la Copa Libertadores. Los amarillos ya saben que la CONMEBOL les puso una sanción económica al club y también al entrenador venezolano.

La CONMEBOL hizo oficial que César Farías recibió una sanción económica de 30 mil dólares. Esta sanción para el DT venezolano responde a un tema de conducta deportiva en la zona técnica. No obstante, podrá dirigir en su siguiente encuentro ante Católica.

Por otro lado, la CONMEBOL también obligó a Barcelona SC a cumplir con la “responsabilidad objetiva” y por eso el club recibió una multa de 20 mil dólares. La multa podría incrementar para el equipo amarillo, si el club vuelve a reincidir en este tipo de conductas.

Los 50 mil dólares que deberá pagar Barcelona SC se descontarán automáticamente del dinero que recibe el club por los ingresos de la Copa Libertadores. Aunque se especuló con una sanción al Monumental esta no llegó y podrá tener público.

Barcelona SC, en su próximo partido, necesita ganar de manera obligatoria en la Copa Libertadores. El club viene último y es que en dos partidos ha sumado 2 derrotas. Ahora mismo es un firme candidato a quedar último en el grupo y quedarse incluso sin Copa Sudamericana.

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¿Cuándo jugará Barcelona SC contra Católica en Copa Libertadores?

Este miércoles 29 de abril de 2026, Barcelona SC acabará enfrentando a Universidad Católica en el estadio Monumental desde las 19H00. Los amarillos son locales por segunda vez en este torneo y se miden al que ahora está segundo en la tabla de posiciones.

La fortuna que se juega Barcelona SC

Si Barcelona SC logra vencer a Universidad Católica, el equipo amarillo también se llevará un premio económico de 340 mil dólares. Además, esta fortuna se adjunta a los 3 millones que ya consiguió por entrar a grupos de la Copa Libertadores en esta edición.

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En síntesis:

César Farías recibió una sanción económica de 30 mil dólares por conducta deportiva.

recibió una sanción económica de por conducta deportiva. La CONMEBOL multó a Barcelona SC con 20 mil dólares por responsabilidad objetiva.

multó a con por responsabilidad objetiva. El partido contra Universidad Católica se jugará este miércoles 29 de abril de 2026.