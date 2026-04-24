Lionel Messi tiene 905 goles hasta la fecha. 969 tiene Cristiano Ronaldo a meses del Mundial y con el sueño de los 1000 gritos sagrados para ambos genios. Mientras ambas figuras del fútbol internacional buscan acercarse al máximo récord, repasamos los arqueros que más veces los vieron festejar tantos desde su debut. Diego Alves y Gorka Iraizoz, dueños de una marca que ejemplifica el 100% de la rivalidad entre argentino y portugués.

Empecemos con el actual capitán del Inter Miami.Nadie le ha visto festejar más goles oficiales hasta la fecha que el brasileño Diego Alves. Un total de 21 goles le marcó Messi en su paso por Almería y Valencia en el fútbol español. Surge como segundo con 18 tantos recibidos tanto Iker Casillas como justamente Gorka Iraizoz. Andrés Fernández con 17, Claudio Bravo con 15, Diego López con 14 y un triple empate entre nombres como Roberto Jiménez, Iván Cuéllar o Pablo López cierra la tabla de principales víctimas de Lionel.

Pese a su salida del fútbol español hace ya 8 temporadas, con Cristiano Ronaldo sus víctimas favoritas en cuanto a guardametas se refieren no distan mucho de las de Messi. Gorka Iraizoz del Athletic Club de Bilbao le vio marcar hasta 15 goles oficiales en su portería. Javi Varas con 13 se encuentra en la segunda posición. Con 12 empatan Sergio Álvarez junto a Rubén Martínez o Claudio Bravo. También aparece en esta tabla un Diego Alves que iguala en 11 goles recibidos a Hugo Lloris o Jan Oblak. Todos han sido víctimas del máximo anotador en la historia de este juego en territorio tanto español como europeo.

Cristiano cuenta con una serie de víctimas en cuanto a la Champions se refiere que también muestran su valor por el fútbol continental. Gianluigi Buffon, Manuel Neuer e incluso Thibaut Courtois también aparecen en sus víctimas favoritas con un total de 10 goles recibidos a manos de CR7. Solamente 31 tantos le separan de llegar a los 1000 gritos sagrados de manera oficial. Arabia Saudita todavía no tiene un portero con semejantes registros ante el ex Real Madrid, Juventus o Manchester United.

Lionel Messi Arqueros que más goles recibieron NOMBRE GOLES Diego Alves 21 Iker Casillas 18 Gorka Iraizoz 18 Andrés Fernández 17 Claudio Bravo 15 Diego López 14 Roberto Jiménez Gago 13 Iván “Pichu” Cuéllar 13 Pau López 13 Joe Willis 12 Antonio Rodríguez “Toño” 12 Andrés Palop 12 Cristiano Ronaldo Arqueros que más goles recibieron NOMBRE GOLES Gorka Iraizoz 15 Javi Varas 13 Claudio Bravo 13 Sergio Álvarez 12 Rubén Martínez 12 Diego Alves 11 Hugo Lloris 11 Jan Oblak 11 Gustavo Munúa 10 Gianluigi Buffon 10 Andrés Fernández 10 Manuel Neuer 10 Thibaut Courtois 10

La primera gran víctima europea de Messi se encuentra entre Iker Casillas o Jan Oblak. El 15% de los tantos que le marcaste al mito de Real Madrid llegaron en la Champions del año 2011. En cuanto al portero de Atlético de Madrid se refiere, aparecen un total de 10 tantos oficiales. A diferencia de Cristiano Ronaldo con Arabia Saudita, sí tenemos a un representante de la MLS con los 12 gritos sagrados que La Pulga le anotó a Joe Willis de Nashville.

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Las víctimas favoritas del combo Messi-CR7

¿Quién ha recibido más si unimos los números de Messi y Cristiano Ronaldo? De la pareja de moda del siglo XXI, Gorka Iraizoz recibió un total de 33 goles oficiales. Solo uno por encima de los 32 que Diego Alves sufrió en su paso por Valencia o Almería. Claudio Bravo con un total de 28 termina un podio donde existe polémica alrededor del último integrante.

Iraizoz, portero más goleado por Messi y CR7: GETTY

Y es que, dependiendo de la fuente que se busque, Cristiano Ronaldo tiene 968 o 969 goles. Un tiro libre frente a la Real Sociedad de Claudio Bravo década y media atrás es entendida por muchos como un gol de Pepe por el desvío del remate del luso. Si se lo entregásemos al central y no al exdelantero del Real Madrid, el tercero en la clasificación sería Andrés Fernández. Todos estos son hasta la fecha las víctimas favoritas de una dupla entre CR7 y Messi que puede terminar su carrera con 2000 goles entre ambos.

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