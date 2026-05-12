Millonarios sigue analizando un cambio de entrenador y se conoce otro candidato a reemplazar a Fabián Bustos.

Fabián Bustos no está tan seguro en el cargo como entrenador de Millonarios para el segundo semestre. Aunque ya no tiene ofertas en firme, el club tiene otro nombre para el puesto de director técnico.

Medios en Ecuador hacen eco de que Millonarios habría contactado a Gustavo Quinteros como posible entrenador. El argentino podría salir de Independiente de su país tras caer eliminado en los play offs.

En Ecuador a Gustavo Quinteros lo han vinculado con Emelec, quién también tendría interés en Alfredo Arias. Fabián Bustos tiene seis meses más de contrato con Millonarios.

Bustos está armando el plantel para la Liga BetPlay II según las necesidades deportivas, así mismo está decidiendo las salidas. Seis jugadores acaban contrato y no seguirían en Millonarios.

Gustavo Quinteros ha sido campeón a nivel de clubes en Argentina, Ecuador, Brasil y Bolivia, así mismo ha pasado por la Selección de Ecuador y de Bolivia.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.