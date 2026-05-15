Los 5 entrenadores con más partidos en la Copa del Mundo

Desde 1930, estos son los cinco entrenadores con más partidos en la historia de la Copa del Mundo. Sudamérica, presente.

Se acerca una nueva Copa del Mundo. México, Estados Unidos y Canadá tendrán su gran fiesta en una edición sin precedentes por varios ítems. A la espera de lo que ocurra, repasamos los cinco entrenadores con más partidos dirigidos desde la banda en el torneo más importante de la FIFA. Las selecciones de CONMEBOL, más que protagonistas.

El alemán Helmut Schön manda en la tabla. Entrenador desde 1966 hasta 1978 con la Alemania Federal, el DT de los germanos tiene un total de 25 partidos al frente de un combinado con el que sería campeón en la edición de 1974 y donde Die Mannschaft fue local. Nadie ha podido superarle hasta la fecha en un contexto donde desde FIFA se han aumentado los cupos en varias ocasiones.

Le sigue con 24 batallas oficiales el brasileño Carlos Alberto Parreira. Un mito de Brasil que dijo presente en el Mundial con combinados como Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Brasil y Sudáfrica. Dirigió durante las ediciones de 1982, 1990, 1994, 1998, 2006 y 2010. Fue el asistente principal de Mário Zagallo en la victoria de la final de Estados Unidos 94 ante Italia por penaltis.

Entre 2002, 2006 y 2014, Luiz Felipe Scolari sumó 21 partidos oficiales. Es el tercer entrenador con más partidos en la Copa del Mundo. Portugal y Brasil le vieron en un torneo donde en el año 2002 levantaría el título de la mano de una generación dorada. Aquel equipo con Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos o Edmílson fue el responsable de la última gran alegría de la “Verdeamarela”.

Helmut Schön, entrenador con más partidos en la historia de los Mundiales: GETTY

A partir de aquí hay un empate a 20 partidos dirigidos. Óscar Tabárez con Uruguay los sumó entre 1990, 2010, 2014 y 2018. Bora Milutinović también los sumó en 1986, 1990, 1994, 1998 y 2002 con México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria o China. Mário Zagallo con Brasil completa el cuadro de dos decenas de participaciones. Con 18 en el historial general empatan Enzo Bearzot y Guus Hiddink.

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