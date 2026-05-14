La postura de Fede Valverde ante el interés de Manchester City y PSG

El capitán de Real Madrid ya recibió sondeos de Inglaterra y Francia. En Real Madrid ya conocen su postura de cara al futuro.

La disputa con Aurélien Tchouaméni ha despertado el interés de diferentes equipos en Federico Valverde. El centrocampista del Real Madrid y segundo capitán de la plantilla de Álvaro Arbeloa ha recibido ya diferentes sondeos por parte de Manchester City y Paris Saint-Germain. Su postura de cara al futuro es clara.

Medios como El Chiringuito y Diario AS confirman dichas informaciones. A lo largo de la última semana, diferentes emisarios de Paris Saint-Germain y Manchester City han sondeado al entorno de Federico Valverde en caso de que el Real Madrid le abra la puerta del club. De momento, la postura del uruguayo pasa por permanecer en la plantilla y no abandonar la capital española.

Todo llega después de, seguramente, las dos últimas semanas más difíciles de Valverde en el Real Madrid. Sus peleas en días consecutivos con un compañero de la plantilla y el hecho de haber tenido que dejar la ciudad deportiva de Valdebebas con brechas en su cabeza, derivaron en sanciones históricas en cuanto a lo económico se refiere por parte del club. También en un análisis a nivel general donde se habla de rumores de un plantel que pide su salida de la entidad.

Hasta la fecha Federico Valverde no vería ni mucho menos con buenos ojos la posibilidad de unirse a Luis Enrique o Pep Guardiola. Desea permanecer en un Real Madrid donde se encuentra cerca de cumplir su primera década como futbolista de la plantilla del primer equipo. Tras dos temporadas sin títulos y luego de una de las peleas más recordadas en la historia de Valdebebas, no son pocos los interesados en sus servicios.

Valverde de momento no piensa en dejar Real Madrid: GETTY

Recordemos que Federico Valverde tiene contrato hasta el año 2030 en el Real Madrid. También que es uno de los cuatro capitanes de una plantilla que se espera que sufra diferentes cambios en el verano. De momento, por el conjunto blanco no se analiza qué hacer con su futuro gracias al proceso electoral que ha abierto la junta directiva comandada por Florentino Pérez.

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Se abre el proceso electoral en Real Madrid

Por medio de sus redes sociales y página web el conjunto blanco confirmó que se abre el proceso para presentar candidaturas. Todo se llevará a cabo entre los días 14 y 23 de mayo de este año 2026. Es el tiempo que tendrá Florentino Pérez y compañía para presentarse nuevamente, así como para la posible campaña electoral que podría realizar el empresario Enrique Riquelme.

Recordemos que a gran escala y para ser presidente del Real Madrid, se debe contar con más de 20 años como socio del club. También con un patrimonio que supere los 180 millones de euros. Todo esto con el objetivo de defender que quien llegue al trono de la Casa Blanca del fútbol cuente con una economía lo suficientemente solventada de cara a no aprovecharse de los millones que ingresa la entidad. En nueve días se empieza a definir quién será el nuevo mandamás blanco.

Datos claves

El Manchester City y el PSG sondearon a Federico Valverde tras sus conflictos internos en el club.

y el sondearon a tras sus conflictos internos en el club. El Real Madrid abrió el proceso para presentar candidaturas presidenciales del 14 al 23 de mayo.

abrió el proceso para presentar del 14 al 23 de mayo. El centrocampista Federico Valverde tiene contrato vigente con el equipo blanco hasta el año 2029.