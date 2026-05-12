Millonarios busca refuerzos y mientras consigue a los dos nuevos arqueros, aseguran que habría cerrado a un volante rival.

Millonarios ya arma el plantel para la siguiente temporada y además de los arqueros, una de las prioridades es un nuevo volante ofensivo. El club bogotano tiene ya encaminado la contratación de un mediocampista rival.

Jefry Zapata, volante de Once Caldas es el elegido por Fabián Bustos para llegar al segundo semestre. El jugador de 25 años acumula 19 partidos este año, con 7 goles y 2 asistencias.

A sus 26 años, lleva siete temporadas en primera divisón, y es su tercer equipo tras haber jugado en Fortaleza, Cúcuta Deportivo y Once Caldas. El año pasado jugó 53 partidos anotando 11 goles.

Zapata se puede desempeñar como enganche y también como extremo izquierdo, El jugador tiene contrato vigente con Once Caldas por 18 meses más por lo que debe haber negociaciones entre clubes.

La llegada de Zapata dependerá también de la continuidad de Fabián Bustos como entrenador del equipo para el segundo semestre. Para Zapata sería un salto a uno de los grandes.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Jefry Zapata – Once Caldas.

En resumen