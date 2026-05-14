¿Cuándo Beccacece revelará la lista de 26 jugadores de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026?

Ya se confirmó la fecha de cuándo saldrá la lista de los 26 jugadores de Ecuador que jugarán el Mundial 2026.

Ya son varias las selecciones que vienen haciendo oficial sus listas de 26 jugadores para jugar el Mundial 2026. Otros han confirmado prelistas, pero desde la Selección de Ecuador ya confirmaron la fecha cuando todos los aficionados podrán conocer a sus mundialistas.

Fue el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, el encargado de revelar cuándo se conocerá la lista mundialistas. El directivo reveló que para los amistosos ante Guatemala y Arabia Saudita se hará un llamado masivo y después se conocerá la lista mundialista.

“Posterior, seguramente al amistoso del 30 de mayo, cuando ya se tenga el grupo completo, se emitirá la lista definitiva que encarará el campeonato del mundo“, reveló Francisco Egas. Por lo cual, habrá que esperar hasta finales de mes para conocer la lista de convocados.

Ecuador presentó su prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y seguramente varios de esos nombres “extras” que se llamarán para los amistosos de finales de mes estarán ese listado. Al final, solo son 26 los que podrán ir a la Copa del mundo.

La Selección de Ecuador jugó contra Marruecos un amistoso en marzo. (Foto: GettyImages)

Ya es costumbre que la Selección de Ecuador se demore en revelar sus listas, para el Mundial de 2022, Ecuador fue la última selección que presentó su listado para jugar ese torneo. Ahora también será una de las últimas selecciones que anuncie su convocatoria.

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¿Cuándo jugará sus amistosos la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador tendrá 2 amistosos en la previa del Mundial 2026. ‘La Tri’ jugará contra Arabia Saudita el 30 de mayo y luego el 7 de junio contra la Selección de Guatemala, en el final de los amistosos y a 7 días del debut mundialista.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

‘La Tri’ ya tiene claro su fixture para jugar el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

Encuesta¿Ecuador debe presentar su lista antes? ¿Ecuador debe presentar su lista antes? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Francisco Egas confirmó que la lista definitiva de Ecuador se emitirá tras el 30 de mayo .

confirmó que la lista definitiva de se emitirá tras el . La Selección de Ecuador presentó una prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 .

presentó una para el . Ecuador enfrentará a Arabia Saudita el 30 de mayo y a Guatemala el 7 de junio.