Néstor Lorenzo explica el verdadero motivo por el cual no llevará a Radamel Falcao al Mundial 2026

Radamel Falcao no entró en los 55 de la prelista de la Selección Colombia y ahora el DT explicó porque el 'Tigre' no llegó.

Este jueves 14 de mayo, Néstor Lorenzo reveló los 55 nombres que integran la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Entre ellos hay varias ausencias, donde se destaca la de Radamel Falcao en el final de su carrera el ‘Tigre’ no jugará la Copa del Mundo.

En rueda de prensa, el mismo Néstor Lorenzo explicó los motivos para no llevar a Falcao: “Falcao es jugador de fútbol todavía, yo lo pensé como jugador desde el principio del proceso. Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como el resto de sus compañeros, él estaría”, afirmó el DT en rueda de prensa.

Además dejó claro que él siempre quiere tener al jugador siempre, pero es que casi no ha jugado. “Acá el criterio es el rendimiento deportivo, y la competencia que tiene con los compañeros. Yo a Falcao lo adoro y lo quiero tener siempre a lado mío, y me gustaría tenerlo en el área rival”, comentó el entrenador.

Ahora el ‘Tigre’ tendrá que ver el Mundial desde lejos, salvo que desde la Federación Colombiana de Fútbol lo inviten o se integre de otra manera a la Copa del Mundo. Como jugador solo habrá jugado en el Mundial de Rusia en 2018.

🎥 "Falcao estaría, lo que representa Falcao para el fútbol, lo quiero tener siempre, " Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia de Mayores.#LaSeleNosUne🇨🇴

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La Selección Colombia se alistará en los próximos días para que Lorenzo confirme los 26 jugadores que entran al mundial. De momento, varios futbolistas irán llegando al país para entrenar. ‘La Sele’ es una de las candidatas a llegar lejos en este torneo.

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Los números de Falcao en este semestre

En este semestre con Millonarios, Radamel Falcao ha jugado un total de 9 partidos, solo ha marcado 1 gol. De ahí que, Lorenzo lo dejara fuera por su ritmo. El delantero ha pasado más lesionado que en cancha y apenas lleva solo 291′ minutos de juego en todo el año.

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