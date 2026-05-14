Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Néstor Lorenzo

OFICIAL: Néstor Lorenzo dio su prelista para la Selección Colombia y hay sorpresas

La Selección Colombia definió a sus 55 pre convocados para el Mundial 2026 y Néstor Lorenzo tiene varias sorpresas.

OFICIAL: Néstor Lorenzo dio su prelista para la Selección Colombia y hay sorpresas
OFICIAL: Néstor Lorenzo dio su prelista para la Selección Colombia y hay sorpresas

Néstor Lorenzo dio su lista de preconvocados al Mundial 2026 y hay varias novedades. Sorpresivamente, la Selección Colombia dio una lista muy similar a la filtrada con anterioridad.

La prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026

  • Álvaro Montero
  • Andrés Mosquera Marmolejo
  • David Ospina
  • Aldair Quintana
  • Camilo Vargas
  • Álvaro Angulo
  • Jhon Arias
  • Santiago Arias
  • Yáser Asprilla
  • Jordan Barrera
  • Wílmar Barrios
  • Christian Borja
  • Rafael Santos Borré
  • Juan Cabal
  • Jaminton Campaz
  • Johan Carbonero
  • Jorge Carrascal
  • Kevin Castaño
  • Edwuin Cetré
  • Jhon Córdoba
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • Carlos Cuesta
  • Nelson Deossa
  • Willer Ditta
  • Jhon Durán
  • Carlos Andrés Gómez
  • Sebastián Gómez
  • Juan Camilo Hernández
  • Junior Hernández
  • Jefferson Lerma
  • Jhon Lucumí
  • Déiver Machado
  • John Stiven Mendoza
  • Yerry Mina
  • Johan Mojica
  • Yerson Mosquera
  • Daniel Muñoz
  • Edier Ocampo
  • Juan Camilo Portilla
  • Gustavo Puerta
  • Juan Fernando Quintero
  • Juan Manuel Rengifo
  • Johan Rojas
  • Andrés Felipe Román
  • Jhohan Romaña
  • Dávinson Sánchez
  • Jhon Solís
  • Luis Suárez
  • Sebastián Villa
  • Néiser Villarreal
  • Kevin Viveros
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones