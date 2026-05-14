OFICIAL: Néstor Lorenzo dio su prelista para la Selección Colombia y hay sorpresas

Néstor Lorenzo dio su lista de preconvocados al Mundial 2026 y hay varias novedades. Sorpresivamente, la Selección Colombia dio una lista muy similar a la filtrada con anterioridad.
La prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial 2026
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
- Álvaro Angulo
- Jhon Arias
- Santiago Arias
- Yáser Asprilla
- Jordan Barrera
- Wílmar Barrios
- Christian Borja
- Rafael Santos Borré
- Juan Cabal
- Jaminton Campaz
- Johan Carbonero
- Jorge Carrascal
- Kevin Castaño
- Edwuin Cetré
- Jhon Córdoba
- Juan Guillermo Cuadrado
- Carlos Cuesta
- Nelson Deossa
- Willer Ditta
- Jhon Durán
- Carlos Andrés Gómez
- Sebastián Gómez
- Juan Camilo Hernández
- Junior Hernández
- Jefferson Lerma
- Jhon Lucumí
- Déiver Machado
- John Stiven Mendoza
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Edier Ocampo
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Andrés Felipe Román
- Jhohan Romaña
- Dávinson Sánchez
- Jhon Solís
- Luis Suárez
- Sebastián Villa
- Néiser Villarreal
- Kevin Viveros