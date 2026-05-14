Jhon Durán vuelve a cambiar de equipo, pero antes regresa a Colombia para ganarse un lugar en la Selección para el Mundial 2026.

Este jueves 14 de mayo de 2026 se confirmó que Jhon Durán forma parte de la prelista de convocados para el Mundial 2026. El delantero de 22 años llegará en los próximos días a Colombia para entrenar con la Selección buscando un cupo para la Copa del Mundo.

En medio de esta gran noticia para el delantero, también se confirmó hace pocas horas que ya no será más jugador del Zenit. Nuevamente, un giro inesperado viene para la carrera del delantero, puesto que, sale de Rusia pero ya tiene equipo para seguir su carrera.

Durán se tendrá que integrar de nuevo a Al Nassr en las próximas semanas, y el club árabe deberá decidir qué hacer con él. Ofertas no le faltarán para volver a Europa, pero jugar el Mundial es su prioridad y por eso el jugador viajará a Colombia primero.

El paso por Zenit termina “sin pena ni gloria” para el delantero colombiano. Jhon Jader Durán viene tomando decisiones muy cuestionables para su carrera en los últimos años, de ser el delantero que brillaba en Aston Villa en la Premier League, eligió irse a Arabia, luego a Turquía y ahora estuvo por Rusia.

Jhon Durán volverá a Al Nassr tras el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

En Al Nassr, Durán también es uno de los mejores pagados con un salario que supera los 20 millones por temporada, de acuerdo a la información de OneFootball. Ese sueldo es uno de los principales limitantes para que cualquier otro equipo se anime a ficharlo.

Publicidad

Los números de Jhon Durán en Zenit

Como delantero de Zenit en Rusia, Jhon Durán apenas jugó 9 partidos desde su llegada en febrero. El goleador solo marcó 2 goles en poco más de 300 minutos de juego. Deberá demostrar en estas dos semanas, en los entrenamientos, que está listo para aportar en el Mundial y que Lorenzo lo lleve.

Encuesta¿Jhon Durán debe ir al Mundial con Colombia? ¿Jhon Durán debe ir al Mundial con Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: