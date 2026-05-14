Nadie lo tenía en planes, pero este jugador apareció para entrenar con la Selección de Ecuador y cuenta con el apoyo de Beccacece.

Quedan 27 días para que comience el Mundial 2026 y los nombres que podrían ser convocados por la Selección de Ecuador no dejan de aparecer. Ahora se confirmó que un defensa, que cuenta con el apoyo de Beccacece, ya está entrenando con ‘La Tri’.

Johanna Calderón reveló en De Una que Jackson Porozo ya está entrenando con la Selección de Ecuador de cara a los amistosos y el Mundial 2026. El defensor ya no tiene competencia con su equipo y por eso llegó al país para ponerse a punto.

En los siguientes días otros jugadores que ya no tienen compromiso con sus equipos como Jordy Caicedo y Hernán Galíndez se vincularán también a los entrenamientos de la Selección de Ecuador. Poco a poco irán llegando varios jugadores para estos trabajos.

Por su parte, Jackson Porozo también puede aprovechar esta oportunidad pensando en que habrá bajas en defensa para el amistoso del 30 de mayo. Ni William Pacho, ni Piero Hincapié jugarán ante Arabia Saudita por la final de la Champions.

Jackson Porozo ya entrena con la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol también se reveló que para los siguientes amistosos también se convocará a varios jugadores para hacer unas últimas pruebas. Por lo cual, se espera una importante lista con varios nombres en ‘La Tri’.

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Jackson Porozo ya fue convocado con la Selección de Ecuador

Ya para los amistosos del mes de marzo contra Países Bajos y Marruecos, Porozo fue convocado por Beccacece. No tuvo minutos, pero eso ya fue un indicio de la voluntad del entrenador de contar con el central de 25 años que ahora juega en México.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador?

La Selección de Ecuador tendrá dos partidos amistosos previo al Mundial 2026, que quedaron distribuidos así:

30 de mayo: Ecuador vs Arabia Saudita

7 de junio: Ecuador vs Guatemala

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En síntesis: