“Condenado”: El apodo de Vélez a Sebastián Villa por aparecer en la prelista de Colombia al Mundial 2026

¿Escándalo en la Tricolor? Vélez estalló y llamó "condenado" a Sebastián Villa por su sorpresiva inclusión en la prelista al Mundial. Lee aquí.

Néstor Lorenzo pidió que le trajeran la prelista, no quería tener un error de memoria, y empezó a leer los 55 preseleccionados de la Selección Colombia al Mundial 2026. ¡Boom! Apareció el nombre de Sebastián Villa y el periodista Carlos Antonio Vélez no dudó en reaccionar con un duro apodo.

“Tuve una conversación con él. Lo noté sincero, bien. Hasta que me dijo: ‘Profe tuve que empezar de cero’. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente. En el pasado se le juzgó y se le castigó. Está bien y puede estar”, afirmó Lorenzo en conferencia de prensa cuando le preguntaron por la inclusión de Sebastián Villa en la prelista de Colombia al Mundial 2026.

¡A los antecedentes! En junio de 2023, la justicia argentina declaró a Villa culpable por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves calificadas. La setencia fue de 2 años y un mes de prisión, pero al ser menor de tres años, fue una condena excarcelable. Caso contrario sucedió en octubre de 2025 cuando al delantero le retiraron los cargos que tenía por abuso sexual con acceso carnal tras haber llegado a un acuerdo de reparación económica extrajudicial con la denunciante Tamara Doldán. Carlos Antonio Vélez tenía que decir algo al respecto.

Vélez le puso un apodo a Villa por aparecer en la prelista de Colombia al Mundial 2026

Vélez habló de Sebastián Villa. (Foto: Instagram / @velezfutbol y Getty Images)

“En una actitud desafiante y contradiciendo la posición del comité ejecutivo de la federación, su presidente me dijo claramente no prelista, el DT de la selección la publicó, seguramente a alguien le debe cumplir diferente de sus patrones, y también seguramente queriendo demostrar, además, que manda él… Igual no hay lío, figura un impresentable condenado lo que de una vez demuestra la caradura moral del personaje que lo elige. La camiseta de la selección nacional debe ser portada por quienes ademas de lo deportivo sean ejemplo de los niños y jóvenes que siguen a sus componente… ¿Ética del fulano? ¡¡¡¡Cero!!!!”, publicó Vélez en X al ver que Sebastián Villa apareció en la prelista de Colombia para el Mundial 2026.

¿Cuándo presenta Lorenzo la lista de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Néstor Lorenzo señaló en conferencia de prensa que va a esperar hasta último momento para presentar la lista de los 26 jugadores convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Esto quiere decir se daría la lista el sábado 30 de mayo.

Publicidad

Encuesta¿Llevarías a Sebastián Villa al Mundial? ¿Llevarías a Sebastián Villa al Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen