A pesar de que Marlos Moreno se hizo el loco, Nacional confirmó inesperada noticia sobre su futuro

Conoce lo que confirmó Atlético Nacional sobre la salida de Marlos Moreno ante la rumores del interés de un club extranjero.

Todo empezó con un rumor desde Argentina, se lo preguntaron al mismisímo Marlos Moreno y, ahora, apareció la confirmación por parte de Atlético Nacional que los hinchas no esperaban. ¿El extremo se va del equipo ‘Verdolaga’ en plena Liga Colombiana II-2026?

Después de nueve años, Nacional hizo oficial en julio de 2025 que Moreno regresaba al equipo. En los dos primeros semestres no le fue nada bien y registró tan solo cuatro goles y tres asistencias. Con la llegada del técnico Lucas González parece que todo empezó a cambiar.

“Sport Recife le hizo una oferta a Marlos Moreno, que busca resolver su salida de Atlético Nacional”, publicó el periodista argentino César Luis Merlo antes de que el extremo colombiano metiera un golazo y respondiera sobre el tema. ¡Desde el equipo ‘Verdolaga’ también llegó información!

Esto dijo Marlos Moreno sobre el rumor que podría dejar Nacional por Sport Recife

Marlos Moreno anotó contra Deportivo Cali. (Foto: Vizzor Image)

Luego del golazo que anotó en la victoria de Atlético Nacional 2-1 contra Deportivo Cali del 26 de agosto, a Moreno le avisaron sobre el rumor que llegó desde Argentina y dijo lo siguiente: “¿Cómo así? ¿Ese equipo es de Argentina? Usted sabe más que yo de eso, no sé nada de eso. Eso tiene que preguntarle al presidente, al director deportivo Marulanda. Realmente, estoy igual que ustedes en la especulación. Simplemente estoy trabajando para Atlético Nacional y lo más importante es lo que viene”.

Atlético Nacional confirmó inesperada noticia sobre el futuro de Marlos Moreno

Mauricio Agudelo, periodista del canal ‘Win Sports’, confirmó la inesperada noticia sobre el futuro de Marlos Moreno que hace tan solo unos días era inesperada por su actualidad. “Hay sondeos, han llamado desde Brasil a preguntar por él, en qué condición está, cuánto vale y etc… Oficialmente, todavía no hay nada, por ahora el jugador sigue en Atlético Nacional”, dijo Agudelo.

Publicidad

Encuesta¿Cuál es el equipo brasileño que preguntó por Marlos Moreno? ¿Cuál es el equipo brasileño que preguntó por Marlos Moreno? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave