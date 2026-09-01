Todo el FPC conmocionado porque Millonarios despidió a Fabián Bustos y este técnico campeón está libre

Esta muy pocos la vieron venir… Millonarios seguía sin encontrar un buen nivel de la mano del director técnico Fabián Bustos y estaba empezando a ser duramente cuestionada por la hinchada, pero su salida no se veía venir hasta que los directivos del equipo albiazul sorprendieron a todo el fútbol de Colombia. ¡Ya hay un técnico campéon libre!

Millonarios empató 0-0 con Internacional de Bogotá por la octava fecha de la Liga Colombiana II-2026 y Bustos fue señalado por la falta de ideas del equipo. Una constante cuando no se lograba anotar las primeras opciones de gol que se tenían en los partidos.

Luego del empate del 30 de agosto, Millonarios quedó en la quinta posición de la Liga Colombiana con once puntos y una diferencia de gol de +4. No iba mal si se tiene en cuenta el rendimiento de los dos torneos anteriores en los que no se clasificó a cuadrangulares y Playoffs, pero la era de Fabián Bustos llegó a su fin después de tan solo 34 partidos.

Millonarios despidió a Fabián Bustos y este técnico campeón está libre

Fabián Bustos, exentrenador de Millonarios.

“No sigue Fabián Bustos en Millonarios”, publicó el periodista Juan Felipe Cadavid, de la emisora ‘La FM’, tan solo unas horas después de que el Junior de Barranquilla también despidiera a Alfredo Arias, uno de los técnicos campeones que está libre en el fútbol colombiano, y que viene de salir bicampeón de las últimas dos ligas colombianas.

El otro técnico campeón que suena para Millonarios

No solo Alfredo Arias está disponible… Tras la salida de Fabián Bustos de Millonarios, el periodista Alexis Rodríguez puso sobre la mesa a otro técnico campeón del fútbol colombiano, tiene seis títulos y tres con ‘Millos’, para ser el reemplazante: “¿Juan Felipe será que el Profe (Alberto) Gamero le dijo que no a Junior porque volvería a Millonarios?”.

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