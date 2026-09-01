Se terminó el mercado en Europa y Yaser Asprilla aparece “contratado” en este equipo

La joven figura del fútbol colombiano no cambiaría de equipo en Europa, pero todavía hay una sorpresiva chance para su carrera.

Yaser Asprilla es otro jugador colombiano que tiene a todos pendientes en el mercado de fichajes. El jugador colombiano vino sonando para clubes de España y el Lille de Francia. El futbolista quiere dar un salto en su carrera y no jugar en el ascenso en esta temporada.

El equipo en el que está contrato Yaser Asprilla

Por otro lado, Yaser Asprilla aparece contratado en el Girona todavía. El mercado de fichajes en las principales Ligas de Europa cerró y ya en esto campeonatos, el colombiano no tiene cabida. Por lo cual, en caso de no llegar una oferta de otro campeonato se quedaría en España.

No obstante, el futuro de Asprilla podría estar en otro país que no es de Europa y en otro campeonato. El colombiano podría mudarse a jugar a Arabia Saudita. En este país el mercado cierra el 6 de septiembre y en una decisión que, más preocupa a los hinchas, el jugador se puede mover.

Yaser Asprilla viene jugando en el Girona. (Foto: GettyImages)

Las siguientes horas serán claves para que el joven jugador colombiano decida su futuro. En el Girona, el jugador tiene contrato hasta la temporada 2030, y el club estaría encantado de retenerlo en este curso, sin embargo, aún no se define si la postura del jugador es irse.

El club de Arabia Saudita que quiere a Yaser Asprilla

Asprilla se metió en planes de Al-Ittihad y de acuerdo a la información de Pipe Sierra, el entorno del jugador no ve con malos ojos hacer este movimiento de mercado. El futbolista podría irse por más de 20 millones. Esa ventana de transferencias sigue activa.

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