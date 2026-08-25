El periodista paisa que no quiere a los hinchas de Millonarios en Medellín pidió perdón

¡Dio marcha atrás a sus palabras! El periodista paisa que no quería a la hinchada de Millonarios en Medellín pidió perdón. ¡Entérate qué dijo!

Una nueva polémica se dio en el fútbol de Colombia por el regionalismo que tanto daño ha hecho. Todo empezó cuando en la previa del partido Águilas Doradas vs. Millonarios a un hincha de Millos no lo dejaron entrar al estadio porque la cédula decía que había nacido en Bogotá.

“Porque mi cedula es expedida en Bogotá”, dijo Cristian cuando le preguntaron por qué no lo habian dejado entrar al estadio ‘Cincuentenario’ para ver el empate 1-1 entre Millonarios y Águilas Doradas. La polémica ante esta situación de xenofobia empezó en 3, 2, 1…

“No está permitido el ingreso de hinchas visitantes, hinchas de Millonaros no está permitido el ingreso y aquí tengo lo de ayer (domingo): Mitigación de riesgo, por eso se pidió la cedula porque no quieren ver los hinchas de Millonarios. Aplauso, aplauso, sí hay que hacerlo de verdad. Eso es lo que hay que hacer. Nada de hinchada visitante. Eso hay que hacerlo, si no nació en Medellín mijito, venga demuéstrelo. Estoy de acuerdo, eso hay que hacerlo. Aplaudo a Federico Gutiérrez, aplaudo a la alcaldía”, dijo el periodista Edgar ‘Bambino’ Henao, de la emisora ‘La FM’.

Así pidió perdón el periodista paisa que no quiere a los hinchas de Millos en Medellín

Edgar ‘Bambino’ Henao en La FM. (Foto: X / @MillosDColombia)

Al ver el enojo y rechazo que generaron sus palabras, al ‘Bambino’ Henao no le quedó alternativa que pedir perdón a su manera… “Cuando aquí hay clásico Nacional vs. Medellín he pedido que solamente ingrese una hinchada y aquí la afición sabe que para evitar algunos inconvenientes es mi postura, es que solamente se abran las puertas al equipo local y eso fue lo que manifeste ayer (lunes) en el previo del partido de Águilas Doradas frente a Millonaios, donde justamente dije que estaba de acuerdo con esa medida. De pronto, fue exagerado y sé que mucha gente se ofendió. A ellos les ofrezco disculpas, a los aficionados sobre todo a los de Millonarios que, obviamente, se sintieron ofendidos porque el partido era Águilas Doradas y el equipo Millonarios, así que para ellos el ofrecimiento y el perdón por este tema. Igualmente, no voy a cambiar la posición, para mí las hinchadas deben mantenerse en cuanto la localía, pero igualmente el que se sintió ofendido ofrezcó disculpas desde la capital antioqueña”, dijo Edgar Henao.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en Medellín?

Seguramente, no se permitirá el ingreso de la hinchada visitante… Luego del empate 1-1 ante Águilas Doradas del 22 de agosto, Millonarios volverá jugar en Medellín cuando enfrente a Atlético Nacional el miércoles 23 de septiembre a las 8:30 P.M. en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2026.

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