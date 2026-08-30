Los hinchas de Millonarios quedaron fascinados con un jugador de Inter Bogotá tras el 0-0: “Figura”

¡Se robo las miradas en El Campín! Los hinchas de Millos quedaron fascinados con un jugador de Inter Bogotá tras el 0-0 y lo eligieron como la gran figura.

Millonarios sigue sin encontrar una regularidad en el fútbol de Colombia que convenza a sus hinchas, y a pesar de que venía de una victoria en condición de visitante ante Llaneros, no le pudo ganar a Internacional de Bogotá. Los hinchas quedaron fascinados con un jugador rival: “Figura”.

La sociedad entre Daniel Ruiz y Francisco Chaverra generó la primera llegada. El ’10’ de Millonarios quedó solo frente al arco de Inter Bogotá y el protagonista de esta historia empezó a surgir como figura. Luego, fue Chaverra el que llegó sobre el punto penal y otra vez apareció el villano de la noche para ‘Millos’.

Con un total de seis tiros al arco de Millonarios y seis paradas por parte de Internacional de Bogotá, el portal experto ‘Sofa Score’ eligió figura con 9.3 puntos al jugador rival que hizo reaccionar a los hinchas del equipo ‘Embajador’. Es un viejo conocido.

El jugador de Inter Bogotá que dejó fascinados a los hinchas de Millonarios

Mateo García y Wuilker Faríñez. (Foto: Vizzor Image)

“¿Cuál es el miedo de Bustos de ganarle a los equipos chicos? Con Llaneros a pesar del resultado lo sufrió y hoy (30 de agosto) se defendió mal y se atacó peor, si bien Faríñez es figura no son de acciones de tener el control total del juego”, “dos paradas brutales de Faríñez“, “Faríñez atajó 4, dos en el primer tiempo y dos en el segundo”, “era obvio que Larry no iba a ser menos que Busquets y Fariñez no iba a ser menos que Neuer en el único partido del semestre que tienen contra Millos” y “no crítico las opciones que se fallaron porque Faríñez es buen arquero“, fueron algunas de las reacciones de los hinchas de Millonarios por la actuación del arquero Wuilker Faríñez.

¿Cuántos títulos ganó Wuilker Faríñez con Millonarios?

Luego de ser la gran figura del empate 0-0 por la octava fecha de la Liga Colombiana II-2026, no hubo un mejor momento para saber cuántos títulos ganó Wuilker Faríñez con Millonarios. La respuesta es uno, la Superliga 2018. Además, el arquero venezolano atajó en 82 partidos con ‘Millos’ con 31 vallas invictas.

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