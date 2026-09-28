Alfaro, con su Paraguay, se enfrentará a la Selección Colombia y antes dijo que se se parece a este equipo.

Gustavo Alfaro se volverá a ver las caras contra la Selección Colombia en un amistoso. El DT de Paraguay viene de un Mundial muy movido y de un mercado donde se lo puso en muchos equipos, pero al final decidió liderar el recambio generacional que atraviesa la ‘Albirroja’.

El DT confesó en rueda de prensa que la Selección Colombia ahora mismo se le parece mucho a la Selección de Paraguay. “Tenemos otra prueba muy buena con Colombia el próximo viernes. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros“, comentó el DT.

Colombia en esta fecha FIFA inició ese proceso de recambio con el que se terminó el ciclo de varios jugadores como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, quienes renunciaron al combinado nacional. Es Lorenzo el que está guiando este recambio.

Por otro lado, Alfaro confesó que el primer partido amistoso entre Colombia y México se le hizo un “partido de Mundial”, por lo intenso que fue. Ahora Paraguay tendrá que enfrentar a ‘La Sele’ y también mostrar un encuentro a la altura de las expectativas.

Gustavo Alfaro dirigió a Paraguay en el Mundial. (Foto: GettyImages)

Paraguay será el último equipo de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro también confesó que su carrera está muy pronto a terminar y que Paraguay será su último equipo. Es decir, el entrenador, después del Mundial 2030, terminará su carrera como entrenador. Se quedará en el equipo nacional por los siguientes 4 años.

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¿Cuándo jugará la Selección Colombia contra Paraguay?

Colombia se enfrenta a Paraguay el próximo viernes, 2 de octubre de 2026. El encuentro comenzará desde las 19H00. Se esperan varios cambios en ambos equipos después de sus primeros partidos amistosos.

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