Los primeros cambios que haría Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para jugar contra Paraguay

La Selección Colombia tendrá un nuevo partido contra Paraguay y para esto Lorenzo haría algunos cambios.

Tras el empate contra México, para la Selección Colombia se viene un nuevo partido, y al frente está la Selección Paraguay. Para este encuentro, Néstor Lorenzo prepara algunos cambios en el once inicial. El equipo ‘Cafetero’ también busca la victoria.

Ya para Colombia es necesario ganar en los siguientes partidos y volver al camino de la victoria. Contra México, el equipo de Lorenzo hizo un gran primer tiempo, pero en el segundo se cayó. Por lo cual, se vendrían varios cambios en el once inicial del DT.

Dos cambios puntuales que podría tener el equipo nacional en el partido ante Paraguay, sería la cantidad de minutos que jugarán jugadores como Yaser Asprilla y Matías Orozco. Las dos jóvenes promesas apenas entraron a la cancha sobre los 20 minutos finales contra México.

El partido ante Paraguay es justamente el encuentro perfecto para que Lorenzo empiece a probar nuevos jugadores y ese recambio que ya se viene dando en la Selección Colombia. Además, otro jugador como Kevin Viveros también se planta como alternativa para el ataque.

A la Selección Colombia le quedan dos encuentros y los amistosos de noviembre para ya ir aceitando ese equipo que seguramente saltará a jugar las Eliminatorias 2027. Además, Lorenzo también puede recuperar en la siguiente fecha a jugadores con Luis Díaz, que no fue convocado para este listado.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar dos partidos, que es lo que le queda para terminar esta doble fecha FIFA. Así está el calendario de Colombia:

Colombia vs Paraguay (2/10)

Colombia vs Perú (6/10)

Encuesta¿Debe Lorenzo hacer cambios en el once de Colombia? ¿Debe Lorenzo hacer cambios en el once de Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Gonzalo Valle perfila como titular en el arco de Ecuador en reemplazo de Galíndez.

perfila como titular en el arco de en reemplazo de Galíndez. Marcelo Gallardo alista múltiples cambios tácticos tras la derrota ante Corea del Sur .

alista múltiples cambios tácticos tras la derrota ante . Japón enfrentará a la Selección de Ecuador el próximo 1 de octubre.