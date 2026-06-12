Juventus viajará al Mundial 2026 para ver a Seleccionado de Ecuador

El Mundial será la vitrina de varios jugadores, y es que reportan que entre los clubes que irán a ver a los jugadores de la Selección de Ecuador, estará la Juventus de Italia.
Medios italianos señalan que Juventus estará en el partido del debut entre la Selección de Ecuador y Costa de Marfil para seguir a Joel Ordóñez. El defensor ecuatoriano es uno de los más apuntados para cambiar de club.
Solo en el último mes reportan interés del Chelsea, Manchester United, FC Barcelona y PSG por el ecuatoriano. A sus 22 años, Joel Ordóñez podría protagonizar un traspaso histórico.
El Club Brujas espera la titularidad de Ordóñez en el Mundial para revalorizar su cotización. Por ahora piden cerca de 40 millones de euros, Ordóñez cerró la temporada siendo campeón de Bélgica.
En esta temporada, el central ecuatoriano tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. Es uno de los defensas más caros de Ecuador, solo por debajo de jugadores como Piero Hincapié y William Pacho. Por lo cual, se espera una gran oferta por él.
Todos los equipos interesados en Joel Ordóñez
Ahora mismo en el central ecuatoriano están interesados equipos como Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, PSG, Inter, Juventus y otros grandes de Europa. El mundial podría marcar a donde va su carrera y los millones que pongan por él.
Joel Ordóñez – Club Brujas
En resumen
- Joel Ordóñez está en el radar de la Juventus, cuyos emisarios asistirán al debut mundialista de la Selección de Ecuador contra Costa de Marfil para seguirlo de cerca.
- A sus 22 años, el defensor central del Club Brujas (reciente campeón de Bélgica) está tasado en un valor de mercado de 33 millones de euros, aunque su club pide cerca de 40 millones.
- El zaguero es pretendido por colosos de Europa como Chelsea, Manchester United, FC Barcelona, Liverpool y PSG, lo que podría desencadenar una transferencia histórica tras el torneo.