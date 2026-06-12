Juventus viajará al Mundial 2026 para ver a Seleccionado de Ecuador

La Juventus es uno de los gigantes de Europa que viajará al Mundial para ver a uno de los seleccionados de Ecuador.

El Mundial será la vitrina de varios jugadores, y es que reportan que entre los clubes que irán a ver a los jugadores de la Selección de Ecuador, estará la Juventus de Italia.

Medios italianos señalan que Juventus estará en el partido del debut entre la Selección de Ecuador y Costa de Marfil para seguir a Joel Ordóñez. El defensor ecuatoriano es uno de los más apuntados para cambiar de club.

Solo en el último mes reportan interés del Chelsea, Manchester United, FC Barcelona y PSG por el ecuatoriano. A sus 22 años, Joel Ordóñez podría protagonizar un traspaso histórico.

El Club Brujas espera la titularidad de Ordóñez en el Mundial para revalorizar su cotización. Por ahora piden cerca de 40 millones de euros, Ordóñez cerró la temporada siendo campeón de Bélgica.

En esta temporada, el central ecuatoriano tiene un valor de mercado de 33 millones de euros. Es uno de los defensas más caros de Ecuador, solo por debajo de jugadores como Piero Hincapié y William Pacho. Por lo cual, se espera una gran oferta por él.

Todos los equipos interesados en Joel Ordóñez

Ahora mismo en el central ecuatoriano están interesados equipos como Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Liverpool, PSG, Inter, Juventus y otros grandes de Europa. El mundial podría marcar a donde va su carrera y los millones que pongan por él.

Publicidad

Joel Ordóñez – Club Brujas

En resumen