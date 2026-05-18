Barcelona igualó a Juventus como únicos clubes que ganaron todos sus partidos de local en una Liga

Bajo el formato de 38 jornadas solo se han visto dos casos hasta la fecha. Son los únicos clubes capaces de cerrar 19 triunfos de 19 posibles en casa.

La victoria del Barcelona frente al Real Betis es historia viva de LaLiga. El equipo de Hansi Flick completó 19 victorias en 19 partidos como local en lo que vamos de temporada. Un escenario nunca antes visto en la historia del fútbol español y al cual solamente puede asemejarse lo que hizo la Juventus de Turín más de 10 años atrás. El Real Madrid también aparece en esta historia, pero varias décadas antes.

El 3-1 frente al equipo de Manuel Pellegrini confirma el mejor año del Barcelona como local en LaLiga. Sin importar que se tratase del Johan Cruyff, Montjuïc o el Camp Nou, los dirigidos por Hansi Flick completaron 19 victorias en todos sus partidos en casa. La Juventus de Turín era el único precedente que se tenía hasta la fecha de un equipo imbatible en su hogar en las grandes ligas europeas.

Bajo el formato de 38 jornadas en las cinco principales competiciones del fútbol europeo, solo la Juventus lo había conseguido antes de esta noche. Fue en la temporada 2013-2014, cuando Antonio Conte ganaba por tercera campaña consecutiva el título de la Serie A. Aquel equipo plagado de estrellas como Andrea Pirlo, Carlos Tévez o Paul Pogba cerró una temporada absolutamente histórica con hasta 102 de 114 puntos posibles. El Barcelona se les une ahora.

57 goles a favor y 10 en contra firmaron los dirigidos por Hansi Flick en su casa en lo que vamos de LaLiga. Un registro absolutamente perfecto y que culmina una temporada donde solamente la derrota frente al Deportivo Alavés evitará que los culés lleguen nuevamente a los 100 puntos. Campaña histórica para un proyecto al que solamente le falta ahora mismo volver a reinar en Europa.

Juventus, como Barcelona, ganó todo en casa por la 2013-2014: GETTY

Decíamos antes que el Real Madrid aparece en esta historia. Lo hace porque hasta la fecha era el último precedente que se tenía de un equipo ganando todos los partidos de local en una sola edición de LaLiga. Ocurrir el año 1986 y cuando el certamen apenas tenía 34 jornada. Para que nos hagamos una idea de la importancia del récord, ni siquiera potencias de sus campeonatos como Paris Saint Germain o Bayern Múnich lo han logrado en épocas de semejante disparidad en lo económico por sus torneos.

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Lewandowski se va de Barcelona como ídolo

El polaco no pudo marcar durante la última jornada de su vida en el Camp Nou. Se armó una fiesta para despedirle tras cuatro temporadas donde el ariete de 37 años se ganó el cariño de todos a base de goles. A la espera de saber por dónde continúa su futuro, abandona el campeonato español con tres títulos de LaLiga y un total 119 goles.

Todo ello en 192 partidos oficiales y donde hasta tuvo la oportunidad de asistir en 21 ocasiones a sus compañeros. Se habla de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica o de Arabia Saudita como su potencial destino. Barcelona ya prepara un verano donde se habla de Julián Alvarez o Joao Pedro del Chelsea como posibles reemplazantes del polaco.

Datos claves

El Barcelona de Hansi Flick completó un registro perfecto de 19 victorias como local en LaLiga.

de completó un registro perfecto de como local en LaLiga. La Juventus era el único precedente europeo tras lograrlo en la temporada 2013-2014 con Antonio Conte.

era el único precedente europeo tras lograrlo en la temporada con Antonio Conte. El delantero Robert Lewandowski se despidió del club tras sumar 119 goles en cuatro temporadas.