Mientras en Brujas ganaba 1.2 millones, esto cobraría Joel Ordóñez en la Juventus

Nuevamente un jugador ecuatoriano dará el salto a un grande del Mundo y Joel Ordóñez sería nuevo jugador de la Juventus. El central ecuatoriano ya estaría transferido, antes del Mundial 2026, y pasaría a ganar un importante salario en Italia en la Serie A.

De acuerdo a los reportes de TransferFeed, Joel Ordóñez cobraba en Brujas un salario cercano a los 1.2 millones por temporada. Hace poco, el ecuatoriano renovó su contrato por varias temporadas y mejoró el sueldo, puesto que, antes no llegaba ni a los 500 mil por año.

Por otro lado, según lo que viene pagando Juventus, Joel Ordóñez pasaría a ganar un salario entre los 3 y 4 millones en el gigante italiano. Este es el promedio de sueldo que la ‘Vecchia Signora’ paga a sus jugadores nuevos y fichajes estelares.

Joel Ordóñez tenía a varios clubes detrás, pero el ecuatoriano habría elegido a la Juventus como su siguiente equipo. En este club, el central ecuatoriano se espera seguir proyectando como uno de los mejores centrales del mundo para los siguientes años.

Joel Ordóñez es titular con Beccacece en Ecuador. (Foto: GettyImages)

La Juventus haría un “negocio redondo” al quedarse con le fichaje de Joel Ordóñez. El central ecuatoriano va a ser titular en el Mundial con la Selección de Ecuador, y seguramente su participación hará que su precio se eleve, puesto que, es titular con Beccacece.

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Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

Joel Ordóñez en toda la temporada ha jugado un total de 41 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano marcó 4 goles y no ha dado asistencias. Lleva en cancha más de 3.400 minutos y es uno de los más regulares desde el apartado físico.

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