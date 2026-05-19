El entrenador colombiano Alejandro Restrepo tiene definido su próximo equipo luego de sonar para varios clubes de la Liga BetPlay.

Alejandro Restrepo fue otro de los nombres que sonó para varios equipos de cara al segundo semestre de la Liga BetPlay. Semanas después de haber dejado el DIM, el DT colombiano tendría nuevo equipo.

El periodista Pipe Sierra señala que Alejandro Restrepo será el nuevo entrenador del Bolívar de Bolivia. El DT está afinando detalles y luego viajará hasta La Paz para asumir su nuevo club.

Causa algo de sorpresa que vaya hasta Bolivia luego de haber sonado para otros grandes de Colombia como Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla entre otros.

Bolívar de La Paz es uno de los más grandes de su liga, así mismo son fijos en la Copa Libertadoresalternándose prácticamente los campeonatos con The Strongest.

Los títulos de Alejandro Restrepo en su carrera como entrenador

Alejandro Restrepo ha sido campeón en dos ocasiones en la liga colombiana, un trofeo con el Deportivo Pereira y una Copa Colombia con el Atlético Nacional de Medellín.

Alejandro Restrepo – DIM 2026.

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En resumen