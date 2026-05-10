Atlético Nacional tendría su primer refuerzo para el segundo semestre

Atlético Nacional sigue encaminado en los play offs de la Liga BetPlay y ahora revelan uno de sus primeros fichajes para junio.

Atlético Nacional sigue en pelea por los play offs de la Liga BetPlay, sin embargo la directiva también trabaja en lo que será el armado del plantel. El ‘Verdolaga’ tendría su primer refuerzo para el segundo semestre.

Javier Mena, lateral y extremo del Águilas Doradas tendría todo hecho para ser nuevo jugador de Atlético Nacional a partir de junio. El jugador incluso declaró ser hincha del equipo verdiblanco.

Está cerca de cumplir 22 años recién pero ya lleva cerca de tres temporadas en primera división. Los hinchas entienden que este fichaje sería una apuesta más que un jugador que llegue a ser titular.

En la presente temporada lleva 19 partidos jugados, ha anotado 1 gol y ha dado 2 asistencias, además de ser lateral el futbolista ha jugado este cierre de temporada regular como extremo.

Los movimientos del plantel dependerán también de las salidas, con algunos jugadores que terminan contrato en junio como el arquero David Ospina o Edwin Cardona.

Los fichajes Atlético Nacional 2026

Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango, Eduard Bello, Kevin Castaño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez fueron las contrataciones del Verdolaga para este año.

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Javier Mena – Águilas Doradas.

En resumen