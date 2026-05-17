Los dos grandes de Colombia que pelean por Jeison Murillo

Jeison Murillo podría dejar el fútbol del exterior y hay dos grandes de la Liga BetPlay que quieren ficharlo para el segundo semestre.

El mercado de fichajes del segundo semestre de la Liga BetPlay podría tener el regreso de Jeison Murillo. El central colombiano volvería al país luego de 15 años y hay dos grandes que lo quieren fichar.

Jeison Murillo tendría las ofertas del América de Cali y Deportivo Cali para el segundo semestre. A sus 33 años ha estado tres temporadas en el Al Shamal de Qatar.

Para que se concrete su regreso, el central tendrá que sacrificar en lo económico, ya que en Qatar pagan considerablemente más que en Sudamérica. Murillo dejó las inferiores del Deportivo Cali en el 2011.

Jeison Murillo hizo una larga trayectoria en Europa jugando para gigantes como Inter de Milán y FC Barcelona, así como Granada, Sampdoria, Valencia CF y Celta de Vigo.

En Qatar gana cerca de 2 millones de dólares al año, cifra complicada de igualar para los grandes de Cali. A nivel de selección Colombia jugó 32 partidos, aunque no ha sido convocado desde el 2020.

Los títulos en la carrera de Jeison Murillo

Jeison Murillo ganó dos títulos en España, la liga con el FC Barcelona y la Copa del Rey con el Valencia CF. En Colombia ganó un campeonato juvenil con Deportivo Cali.