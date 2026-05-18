“Es ilegal”: La Federación Colombia de Fútbol, en aprietos a menos de un mes del Mundial 2026

Descubre por qué acusan de "ilegal" a la Federación Colombiana de Fútbol y cuál es el grave problema que enfrentan a un mes del Mundial 2026.

Falta menos de un mes para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026, y cuando parecía que había bajado la tensión tras la polémica prelista de 55 jugadores, apareció una noticia que pone en aprietos a la Federación Colombia de Fútbol (FCF). “Es ilegal”, dijeron…

El arbitraje en el fútbol de Colombia no para de estar en el ojo del huracán fecha tras fecha. El experimentado Wilmar Roldán parecía ser la única prenda de seguirdad, pero todo a punta a que está abusando de su autoridad, y metió en problemas a la FCF.

“No todo contacto es falta, ya lo saben. No me voy poner aquí a pitar cualquier cosa. Jugador que caiga y sale en camilla son dos minutos afuera. Eso es innegociable”, le dijo el árbitro Roldán a Hugo Rodallega y Fabián Ángel en el empate entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en la semifinal de ida de la Liga Colombiana I-2026. Aquí llegaría la ilegalidad.

Federación Colombia de Fútbol, en aprietos a menos de un mes del Mundial 2026: “Es ilegal”

Gianni Infantino y Ramón Jesurún. (Foto: Getty Images)

El periodista Diego Rueda, de ‘Caracol Radio’, se dio a la investigación sobre la regla que vienen aplicando los árbitros Wilmar Roldán y Andrés Rojas, y lo que averiguó pone en aprietos a todo el fútbol colombiano. “La norma ‘Roldan – Rojas’ de aplicar en Colombia dos o tres minutos por fuera es ilegal. La Federación Colombian, los árbitros y la Dimayor están haciendo algo no permitido y no autorizado. Se arranca en el campeonato del mundo, no ha sido autorizado ningún país para implementar la regla”, dijo Rueda.

¿Cuándo y dónde debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia integra el Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y debuta ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M. en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

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