Millonarios vendería a uno de sus jugadores a Europa ¿titular de Fabián Bustos?

Millonarios piensa en fichajes pero también concretó la venta de uno de sus jugadores al fútbol europeo para el segundo semestre.

Millonarios espera no repetir quedarse fuera de los play offs de la Liga BetPlay y para eso están buscando nuevos refuerzos. Lo curioso es que también podría haber salidas para el segundo semestre.

Medios colombianos dan por hecho que Beckham David Castro tiene avanzada su venta al fútbol de Europa. El joven delantero de 22 años dejará Millonarios para dar el salto al exterior.

Sobre las llegadas, siguen buscando como prioridad a un arquero y en horas recientes han sonado más rumores sobre el futuro de Diego Novoa, arquero que entró en análisis de continuidad.

En caso de que Beckham Castro salga, Millonarios podría perder a dos delanteros ya que la renovación de Radamel Falcao García está casi descartada. El histórico goleador lleva apenas 1 gol en el semestre.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

Beckham David Castro – Millonarios.

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En resumen