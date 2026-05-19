Rodrigo Contreras no renueva con Millonarios y otro club de Liga BetPlay lo buscaría

El delantero argentino Rodrigo Contreras aún no renueva su contrato con Millonarios y hay otro grande de Colombia atento.

Rodrigo Contreras es otro de los jugadores que tendrá que decidir su futuro en junio, y es que si bien tiene contrato vigente con Millonarios, ambas partes podrían estar abiertos a un cambio de aires. El delantero argentino aún no renueva y otro grande de Liga BetPlay está interesado.

Medios locales señalan de un posible interés del América de Cali en Rodrigo Contreras para el segundo semestre. Si el argentino no renueva, esta sería la última chance de Millonarios de tener un ingreso económico.

Se conoce que Contreras entra en la planificación deportiva del equipo y con un rol de titular, por lo que recibrá la oferta de renovación. Una de las condiciones que ha tenido es el armado de un plantel que pelee el torneo.

Millonarios no estaría buscando otro delantero ya que tienen a Radamel Falcao y Santiago Giordana en recuperación, y ambos serían las variantes del propio Contreras. Los hinchas por su parte ponderan la necesidad de sumar un nuevo delantero.

Beckham Castro también dejará el equipo para irse al FC Lugano de Suiza y es una variante menos en ataque. Fabián Bustos ha pedido refuerzos en varios puestos.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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Rodrigo Contreras – Millonarios.

En resumen