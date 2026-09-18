La dura noticia que recibiría Luis Díaz del Bayern Múnich

Luis Díaz vive momentos de críticas en el Bayern Múnich y ya adelantan que el extremo colombiano podría recibir una dura noticia.

Luis Díaz no atraviesa el mejor momento desde su llegada al Bayern Múnich, en la la goleada por 7-0 ante Union Berlín el conjunto bávaro marcó siete tantos sin participación del Guajiro, volvió a generar cuestionamientos sobre su rendimiento.

Bayern Múnich podría ahora alinear como titular a Ismael Saibari, quien ha llegó recién al equipo de Vincent Kompany. El marroquí ya tuvo participación en lugar de Díaz durante el triunfo ante Elversberg y posteriormente marcó en la goleada contra Union Berlín.

Saibari llegó al Bayern Múnich procedente del PSV Eindhoven, donde se consolidó como una de las alternativas ofensivas del equipo neerlandés. Mientras el colombiano registra un inicio de temporada discreto, Saibari empieza a competir por minutos en el frente de ataque.

La situación de Luis Díaz también ha provocado críticas entre algunos aficionados del Bayern Múnich, especialmente por su falta de protagonismo en las últimas actuaciones ofensivas del equipo. No obstante, el colombiano cuenta con el respaldo de integrantes del plantel, como el arquero Jonas Urbig, quien consideró que es cuestión de tiempo para que recupere su mejor nivel.

A este escenario se suma que Néstor Lorenzo decidió no convocar a Luis Díaz a la Selección Colombia para los próximos amistosos. El entrenador explicó que la decisión se tomó de común acuerdo con el Bayern Múnich, debido a la carga de partidos del atacante y la necesidad de que pueda recuperar su condición física durante la pausa internacional.

Luis Díaz, a evitar su peor racha en Europa

El registro más negativo del cafetero en la acumulación de partidos sin goles y asistencias llega a 5. Ocurrió la temporada pasada con el Bayern Múnich a finales del mes de enero. En caso de no poder anotarle o asistir vs. Elversberg el próximo 13 de septiembre hablaríamos de su segunda racha más larga sin aportar al marcador en el Viejo Continente.

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Luis Díaz – Bayern Múnich. Foto: Getty

En resumen