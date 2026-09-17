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Selección Colombia

Tras la convocatoria: esta sería la nueva alineación de la Selección Colombia

La Selección Colombia tendrá un nuevo once para sus próximos partidos, tras la nueva convocatoria de Néstor Lorenzo.

La alineación nueva que tendrá la Selecciñón Colombia
© GettyImages/ Edit BVLa alineación nueva que tendrá la Selecciñón Colombia

La Selección Colombia anunció en este jueves, 17 de septiembre de 2026, su nueva convocatoria para los amistosos de la fecha FIFA. Néstor Lorenzo llamó a nuevos nombres y también dejó fuera a otros. La idea del DT es probar lo que sería un nuevo equipo.

El nuevo once de la Selección Colombia

Los cambios de Lorenzo vienen desde el arco después de dejar fuera a Camilo Vargas. También hay nuevos nombres en la mitad de la cancha y una delantera que promete. Este sería el once de la Selección de Colombia para estos partidos amistosos:

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  • Álvaro Montero
  • Daniel Muñoz
  • Jhon Lucumí
  • Davinson Sánchez
  • Samuel Velázquez
  • Gustavo Puerta
  • Jhon Arias
  • Yaser Asprilla
  • Óscar Perea
  • Kevin Viveros
  • Luis Suárez

Estos serían algunos de los nombres que Lorenzo vería en la Selección Colombia y también con ellos llega un recambio generacional para un equipo que ya lo estaba necesitando.

En las próximas jornadas, ya cuando se reúna el equipo de Colombia, se irán viendo los primeros borradores de lo que quiere hacer Néstor Lorenzo. El entrenador también va con diferentes opciones al ataque y podría modificar su esquema.

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Los partidos que jugará la Selección Colombia en la fecha FIFA

En esta larga fecha FIFA, la Selección Colombia tendrá 3 partidos amistosos que quedaron repartidos de la siguiente manera:

  • contra México (26 de septiembre)
  • contra Paraguay (2 de octubre)
  • contra la Selección de Perú (6 de octubre)

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En síntesis:

  • Néstor Lorenzo presentó la nueva convocatoria de la Selección Colombia este 17 de septiembre.
  • Camilo Vargas quedó fuera de la lista de convocados por el técnico Néstor Lorenzo.
  • México, Paraguay y Perú serán los tres rivales amistosos de la Selección Colombia.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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